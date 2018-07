Red Bull: ‘Valkyrie wellicht sneller op ‘Ring dan de 919 Evo’

Game on!

Porsche beleefde een week van ooh’s en aah’s, want de Duitsers verbraken met de 919 Evo het 35 jaar oude record op de Nurburgring Nordschleife. De bewijsvideo liet zien hoe achterlijk hard de Porsche over het stuk asfalt raasde. Met een tijd van 5:19.546 zette het merk een zeer indrukwekkende prestatie neer.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt dat de Aston Martin Valkyrie een rondje Nordschleife misschien wel sneller kan rijden dan de Porsche 919 Evo. De hypercar van Aston Martin en Red Bull Racing kennen we eigenlijk alleen nog maar van autoshows, plaatjes en parades. Waar de Valkyrie echt toe in staat is, weten we nog niet. Met deze uitspraak van Horner liggen de verwachtingen torenhoog, wat misschien wel gevaarlijk kan zijn. Horner deed de uitspraak na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk in gesprek met fans. De teambaas denkt niet dat een Formule 1-auto de tijd kan verbeteren, maar de track-variant van de Valkyrie zou een goede kandidaat moeten zijn.

Wellicht dat Horner een Red Bulletje teveel heeft genomen, of zou de Valkyrie écht sneller dan de 919 Evo zijn? Laat het maar zien, we zitten met popcorn klaar.