Stop met het kopen van levensgevaarlijke SUV’s

Dit onderzoek laat zien waarom autofabrikanten iets moeten veranderen.

Het spreekt voor zich dat SUV’s levensgevaarlijk zijn. Niet alleen zijn ze vaak groter dan menig ander personenauto op de weg, dankzij hun enorme gewicht en lastige vormen, kan het aanrijden van een voetganger gemakkelijk resulteren in een dodelijk ongeval.

Een onderzoek in de Verenigde Staten, uitgevoerd door de Detroit Free Press en USA Today Network, heeft uitgevonden dat het redden van levens niet hoog op de agenda staat. Autofabrikanten, lokale en federale overheden zijn wel degelijk op de hoogte van de ernst van de zaak, maar zetten vooralsnog weinig tot geen ingrijpende stappen om het probleem aan te pakken. En het probleem, dat is er zeker.

Kijken we naar de trend in de afgelopen jaren, dan zien we dat de dodentallen m.b.t. aangereden voetgangers sinds 2009 met liefst 46 procent is gestegen. Vooral SUV’s worden hiervoor verantwoordeijk gehouden. Gekeken naar de statistieken, begrijpen we waarom. In diezelfde periode steeg het dodental voor voetgangers aangereden door SUV’s namelijk met 81 procent.

Natuurlijk is het oneerlijk om de schuld volledig neer te leggen bij SUV’s, maar het is een onmiskenbaar feit dat de auto’s er in hoge mate bij betrokken zijn. Hoewel wordt gedacht dat voetgangers zelf ook een behoorlijk aandeel hebben in de ongevallen, kan dit niet direct uit de data worden opgemaakt. Logisch, het is nu eenmaal lastig in kaart te brengen welk van de voetgangers niet oplette en, bijvoorbeeld, hun telefoons gebruikten, aangeschoten of dronken waren, of simpelweg overstaken waar dat niet mocht.

Aan de andere kant, zelfs wanneer de schuld grotendeels bij de voetganger zelf blijkt te liggen, moeten SUV’s alsnog veiliger gemaakt worden. De techniek is immers beschikbaar om geïmplementeerd te worden, maar in de Verenigde Staten bestaat er vooralsnog geen wet, waardoor autofabrikanten nauwer moeten letten op het veilig maken van hun auto’s en SUV’s. En beide partijen lijken hier, ondanks de stijgende dodentallen, tevreden mee te zijn.

Zelfs na talloze analyses en rapporten over het probleem, gaan de regels niet op de schop. Dit terwijl dit wél op de planning stond voor 2019. Een opmerkelijke keuze, want diezelfde studies hebben aangetoond dat de kans dat voetgangers overlijden na een aanrijding met een SUV of pick-up 2 tot 3 keer groter is, dan wanneer men wordt aangereden door een normale personenauto.

In Europa is het een ander verhaal. Hier werkt Euro NCAP namelijk bijzonder hard om het aantal verkeersdoden terug te brengen. Met name ongelukken m.b.t. voetgangers krijgen veel aandacht, daar ze volgens de cijfers ongeveer de helft van het totaal aantal jaarlijkse verkeersdoden (25.000) opmaken. Euro NCAP test momenteel noodremsystemen, uitwendige airbags en loskomende motorkappen.