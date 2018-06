Dit is de nieuwe aanwinst van Kim en Kanye

Bewijs dat Kanye's nieuwe album een EDM-banger wordt?

Onlangs kwam Kanye West weer eens in opspraak door een boude uitspraak. De rapper/modeontwerper liet zich ontvallen dat 400 jaar slavernij een keuze was, een beetje zoals gesuggereerd wordt door Leonardo di Caprio in Django Unchained. Sylvana’s uit alle windstreken vielen zoals je zou verwachten massaal over de creatieveling heen. Maar misschien was het allemaal een misverstand. Misschien bedoelde Kanye simpelweg dat we ons kunnen vrijmaken van de ketens van de olie industrie, die de wereld al in zijn greep houdt sinds de uitvinding van de plofmotor (historici in de comments, kom maar door met die op en aanmerkingen).

Kim en Kanye zijn onlangs namelijk gezwicht voor de charmes van Elon Musk. Die laatste herhaalde (niet) toevallig eerder dit jaar nog dat hij Yeezy bewondert en de rapper voor hem een bron van inspiratie vormt. Hetzelfde sentiment bracht hij eerder al onder woorden in een commentaar op TIME Magazine’s lijstje van de 100 meest invloedrijke personen (uit 2015):

Kanye West would be the first person to tell you he belongs on this list. The dude doesn’t believe in false modesty, and he shouldn’t. Kanye’s belief in himself and his incredible tenacity—he performed his first single with his jaw wired shut—got him to where he is today. And he fought for his place in the cultural pantheon with a purpose.

In his debut album, over a decade ago, Kanye issued what amounted to a social critique and a call to arms (with a beat): “We rappers is role models: we rap, we don’t think”. But Kanye does think. Constantly. About everything. And he wants everybody else to do the same: to engage, question, push boundaries. Now that he’s a pop-culture juggernaut, he has the platform to achieve just that. He’s not afraid of being judged or ridiculed in the process. Kanye’s been playing the long game all along, and we’re only just beginning to see why.