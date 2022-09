Charger King Cobra is sterkste sportsedan van 2022

Veel sterker dan een M5, Ghibli Super Trofeo of E63. De Charger King Cobra is perfect voor mensen die snel willen gaan.

Op een gegeven moment begint het een beetje komisch te worden. In dit geval hebben we het over het aantal smaakjes waarin je een snelle Dodge Charger kunt krijgen. Vroeger was het simpel, de R/T had een Hemi V8 en de huurauto waarin die je iets te optimistisch koos had de lethargische 2.7 V6.

Vervolgens kwam de SRT-8. Maar met de de huidige generatie zijn er meer, heel veel meer smaakjes. Op zich een beetje raar, daar ze allemaal min of meer dezelfde sensatie leveren. Een splinternieuwe auto die aanvoelt als een youngtimer met knakig interieur en belachelijk krachtige motor die te veel power heeft voor het chassis. En je raadt werkelijk nooit wat Dodge in de aanbieding heeft vandaag: ja, nóg eentje.

Dodge Charger King Cobra

Het is de eerste volle week van september, dus dat betekent traditiegetrouw dat Amerikaanse merken met groots nieuws komen. Vanochtend was daar de nieuwe Ford Mustang.

Dodge was echter al een paar weken geleden begonnen met de zogenaamde ‘Last Call’-series van de Challenger en Charger. Dat zijn zeven nieuwe modellen die het einde van deze twee Muscle Cars inluiden. In dit geval dus de Charger King Cobra.

Het is simpelweg de sterkste sedan van deze planeet die met fabrieksgarantie geleverd wordt. Heel erg kort door de bocht is het een Charger Hellcat Widebody Redeye, maar dan met meer pk. Nu moeten we er wel bij vermelden dat die gewone Redeye al bizar sterk is: 797 pk.

Deze Charger King Cobra heeft 807 pk. Dat is een verschil van slechts 10 pk die je waarschijnlijk niet zal voelen, maar meer is meer en dat is dus altijd beter. De oplettende lezer zal gezien hebben dat dit de motor is uit de Challenger Super Stock en dat klopt helemaal!

Go Mango

De Charger King cobra is altijd voorzien van een oranje lak: Go Mango. Er zijn hoogglanszwarte details en zwarte stickers. Die stickers verwijzen naar de ’05 Charger R/T Daytona en de vroegere Daytona-modellen van Dodge.

De naam King Cobra is een verwijzing naar William Robinson (a.k.a. Big Willie), die erg competitief was met een oranje Charger die hij King Cobra noemde. Ergens moeten we weer aan Ricky Bobby denken.

Verder zijn er satijnzilveren 20 inch wielen. In het interieur heb je een zwart interieur met oranje stiksels en King Daytona-badges. Het sportonderstel, de Brembo-remmen en de achttrapsautomaat komen van de reguliere Hellcat Widebody.

Dodge gaat slechts 300 exemplaren van deze auto bouwen. Daarna is het over en uit. Niet alleen voor dit specifieke model, maar het is ook het laatste modeljaar voor de Charger.

Meer lezen? Dit zijn de 15 leukste niet-Duitse sportsedans!