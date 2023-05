Kneiterdikke Z4 GT3 met V8 is gewoon straatlegaal (en te koop)

Kennen we dit übercoole Gumball-project nog? Dit apparaat kan nu van jou zijn!

Als er met grote letters ‘M Power’ staat op een Z4 E89 is dat normaalgesproken een beetje misplaatst. Van die generatie is er namelijk nooit een M-versie geweest. Op de knotsgekke Z4 die je hier ziet mag het echter wel: deze auto heeft wel degelijk M Power.

Zoals je ziet is deze Z4 verder ook niet helemaal standaard, of beter gezegd: helemaal niet. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het een Z4 GT3-raceauto is. Deze auto is echter gewoon straatlegaal. We kunnen niet garanderen dat je ‘m op Nederlands kenteken krijgt, maar de auto heeft in ieder geval in diverse landen op de openbare weg gereden.

Deze Z4 heeft namelijk deelgenomen aan de 2014-editie van de fameuze Gumball 3000. De auto werd toen bestuurd door een blonde Zweedse skiër. Dat kan natuurlijk maar één iemand zijn: Jon Ols… Of nee, toch niet. Het was zijn landgenoot Jens Byggmark die dit apparaat mocht besturen.

Het GT3-thema blijft niet beperkt tot de buitenkant: ook binnenin is het in alle opzichten een raceauto. Het interieur is volledig gestript en de auto is voorzien van kuipstoelen met zespuntsgordels, een racestuur en een rolkooi.

Met deze generatie Z4 is ook daadwerkelijk geracet, en niet onverdienstelijk. De Z4 GT3’s maakten gebruik van de welbekende 4,0 liter V8 uit de E92 M3. Nu komt het mooiste: deze auto, die zijn leven begon als 35i, heeft ook dit blok gekregen. Voor de gelegenheid is het vermogen opgeschroefd naar 550 pk. Dat is nog eens M Power!

Cabriorijden is er niet meer bij in deze Z4, want net als de SLK 55 AMG Black Series heeft deze roadster een vast dak gekregen. Dat hoort er natuurlijk wel bij, als je een Z4 zo licht mogelijk wil maken. Het dak is, net als de bodykit, opgetrokken uit carbon. We weten helaas niet hoeveel de auto uiteindelijk weegt, maar één ding weten we wel: dit is een absoluut monster.

De auto wordt momenteel geveild bij Collecting Cars, waar je nog tot en met dinsdag 20.40 een bod kunt uitbrengen. We zouden zeggen: sla je slag, want van deze BMW Z4 V8 is er geen tweede.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!