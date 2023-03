Spiksplinternieuwe echte Cobra: dít is ‘m!

Misschien wel de meest iconische auto ter wereld, de spiksplinternieuwe echte Cobra komt onze dag verrijken.

Als er één auto waar vel replica’s van zijn, dan is het wel de Cobra. Het is daarmee een van de meest iconisch auto’s uit de geschiedenis, samen met de Alfa Romeo 159 en de kar van Ben Hur.

Naast de vele kitcars en replica’s, bestaat de originele toko ook nog: AC Cars. Dit bedrijf wisselt vaker van eigenaar dan Max Verstappen van banden, maar is nog altijd alive and kicking. Met de jaren krijgt de AC Cobra telkens wat upgrades, om met zijn tijd mee te kunnen gaan. Dat is met hun nieuwste auto – de AC Cobra GT Roadster – niet anders.

Tussenonthulling spiksplinternieuwe echte Cobra

Het is een soort ’tussenonthulling’. Enkele maanden geleden werden de eerste teasers de wereld ingestuurd. Nu zijn er enkele foto’s beschikbaar en in april 2023 vindt de grote onthulling plaats.

Zoals je kan zien is het vooral heel erg een Cobra. Logisch, het uiterlijk is namelijk het grote USP van de auto. De spiegels zijn aanzienlijk moderner, er zijn LED-koplampen en enorm grote lichtmetalen velgen, die niet heel erg lekker lijken te smoelen onder de auto. Ze zijn namelijk iets te modern en iets te groot. Maar ja, er is vast een setje van HRE, Cragar of American Racing te vinden te vinden die dat probleem oplossen.

In technologisch opzicht gaat de Cobra met zijn tijd mee. Dat betekent gelukkig niet dat er een elektromotor in zit (alhoewel het zeker mogelijk is). In een Cobra hoort uiteraard een V8 en niets anders. We spreken ons enorm tegen, want de allereerste AC Ace (waarop de Cobra is gebaseerd) had een zes-in-lijn.

Uiteraard een V8!

De motor is een 5.0 van Ford met een enorme mechanische compressor. Deze levert maar liefst 654 pk en 780 Nm op de achterwielen. Qua transmissie kun je vervolgens kiezen tussen een handgeschakelde zesbak of een tientraps automaat.

Van 0-100 km/u sprinten in de Cobra kost je 3,4 seconden, als je de ideale combinatie tussen grip en slip weet te vinden. De topsnelheid is 278 km/u. Dat lijkt ons een begrensde snelheid. Interesse? De vanafprijs is omgerekend zo’n 320.000 euro. Daar komt dan nog een (klein beetje veel) CO2-boete op.

