Er is eindelijk een horloge voor je Porsche 911 Carrera RS!

Het duurde even vijftig jaar, maar er is een klokje dat perfect past bij de Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Heb jij een Porsche 911 Carrera RS 2.7 en heb je altijd gedacht: “wat zou een goed horloge dit model afmaken?” Dan is er goed nieuws. TAGHeuer presenteert een gloednieuw horloge met als thema de legendarische Porsche die in 1972 voor het eerst te zien was. Dat is niet geheel toevallig 50 jaar geleden.

TAGHeuer Carrera Porsche RS

Uiteraard gaat het om een vrij oude Porsche, dus zou het ongepast zijn als het TAGHeuer horloge een enorm blits ding is. Daarom is het een aardig traditioneel uurwerk. Zo fijn kan iets simpels zijn. De officiële naam van het uurwerk is trouwens TAGHeuer Carrera x Porsche 911 RS 2.7 Limited Edition. Dat dekt de lading dan ook prima.

Behuizing

De stalen behuizing van de TAGHeuer Carrera is dus lekker simpel, maar kent wel wat toffe features. Zo is de zijkant van de behuizing voorzien van dezelfde Carrera-streep als de originele RS. Aan de achterkant vindt je bij de meeste Porsche-uurwerken een replica van een velg. Bij de TAGHeuer gaat het om een iets simpelere ontwerpje waar je het mechaniek door de achterkant heen kunt zien.

Kleuren

De originele Porsche 911 Carrera RS 2.7 was in vele kleuren beschikbaar, maar het TAGHeuer Carrera horloge houdt het bij twee stuks. Een blauw thema met zilveren behuizing, gecomplimenteerd door een wit stoffen bandje met een blauwe streep. De andere optie is een rood thema in een gouden behuizing, met een rood lederen bandje. Als het je gaat om welke je het eerst kunt betalen, moet je de blauwe hebben. Die kost 7.450 euro. De rode editie is met 22.300 euro iets meer geprijsd alsof de waardes van de Porsche 911 Carrera RS invloed erop hadden. Het is best een gaaf horloge, al zouden wij de blauwe kiezen en voor die 14.850 euro een leuke occasion op Marktplaats uitzoeken.