Honda Prologue is een gelikte elektrische SUV

Het kan dus wel, een elektrische SUV bouwen die er gewoon strak uitziet.

Elektrische auto’s zijn voor veel mensen even wennen. Wat dan vaak niet helpt is dat fabrikanten kiezen voor uitgesproken (lees: lelijke) designs. Daarnaast hebben EV’s vaak wat ongelukkige proporties.

We zien niets van dat alles bij de nieuwste EV van Honda. Dit is namelijk een elektrische auto die er helemaal niet uitziet als een elektrische auto. En dat is meestal een goede zaak. Of zijn we nu heel conservatief?

Honda’s nieuwste EV draagt de naam Prologue. Voordat je al te enthousiast wordt: deze is bedoeld voor de Amerikaanse markt. Ondanks het feit dat het een EV is gaat deze auto dus aan onze Europese neus voorbij.

In hoeverre dat een gemis is moet nog blijken, maar op het uiterlijk hebben we in ieder geval weinig aan te merken. De proporties kloppen gewoon en het design is heel clean, zonder allerlei overbodige fratsen. Een klassiek gevalletje ‘less is more’.

Zoals ze het graag zien in de VS is de Honda Prologue een flinke jongen. Met een lengte van 4,88 meter is het een auto van Touareg-formaat. De Prologue heeft bovendien een bijzonder lange wielbasis van 3,09 meter. Daarmee is de wielbasis zelfs groter dan die van een Escalade.

De Honda Prologue is ontwikkeld in samenwerking met GM. De technische details zijn nog niet bekend, dus we moeten het voor nu even doen met de foto’s. Honda heeft al wél plaatjes van het interieur. Daarmee doen ze het beter dan Maserati, want de binnenkant van de nieuwe GranTurismo hebben we nog niet gezien.

Dat de specificaties nog niet bekend zijn heeft ongetwijfeld iets te maken met het feit dat de Honda Prologue pas in 2024 op de markt komt. Daarmee zijn ze niet bepaald vroeg, maar daar hebben wel meer Japanse merken last van.