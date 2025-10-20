Voetballers bewijzen nog maar eens over geen smaak te beschikken

Al is er gelukkig één lichtpuntje.
Maak je klaar voor een gezonde dosis sporters die in hun joggingpak ongemakkelijk de bevelen van een fotograaf opvolgen. ”Ja, heel goed, en nog even lachen. Ja, prima. En nu alsof je het meent. Oké, dankjewel. Volgende!”, zal het ongeveer klinken op de shoot.
De ene foto is nog lachwekkender dan de ander. Of cringe, zoals de jeugd van tegenwoordig dat noemt. Hieronder zie je het Turkse talent Arda Güler. Hij kreeg de opdracht om even de stekker in een nieuwe i7 te stoppen en een duimpje op te steken ter goedkeuring. Kijk hem eens genieten van het moment.
Iemand een iX3?
Goed, de voetballers van Real Madrid mochten dus opdraven voor de fotoshoot. Momenteel het belangrijkste model voor BMW, de nieuwe iX3, was het stralende middelpunt tussen de vermogende sporters. Maar wanneer puntje bij paaltje komt en de spelers hun auto van de zaak mogen kiezen, blijft de iX3 van de Neue Klasse hopeloos alleen achter.
De nieuwe BMW’s van de spelers van Real Madrid
In plaats van de hoge 3-Serie gaan de voetballers liever voor wat groters en meer uitgesproken. Tien spelers en hoofdcoach Xabi Alonso gaan naar huis in een i7. De superster van Los Blancos, Kylian Mbappé, stapt ook in een i7. Tien anderen nemen de XM, waaronder de halve Nederlander Dean Huijsen en de Belgische doelman Thibaut Courtois. Tja, het blijven toch voetballers.
Er zijn gelukkig ook nog spelers als doelman Andriy Lunin. De Oekraïense keeper blijkt wat meer gevoel voor smaak te hebben wanneer het om auto’s gaat. Hij kiest als enige voor een M5. Lekker bezig, Andriy! Er zijn er twee die lekker beschaafd blijven. Gonzalo García kiest voor een i5 en Franco Mastantuono pikt een i4 op. Wat zijn ze lekker gewoon gebleven hè?
Hieronder hebben we een opsomming van alle auto’s die gekozen zijn en door welke voetballer.
|Model
|Speler
|Coach
|i7 xDrive 60
|Xabi Alonso
|XM
|Huijsen
|i7 M70 xDrive Sedan
|Carvajal
|i7 M70 xDrive Sedan
|Asencio
|XM
|Valverde
|XM
|Courtois
|i7 xDrive 60
|Vinicius Jr.
|XM
|F. Mendy
|i7 xDrive 60
|E. Militão
|XM
|Rodrygo
|M5 Sedan
|Lunin
|XM
|Ceballos
|i7 xDrive 60
|Loven
|iX xDrive60
|Camavinga
|i7 xDrive 60
|Rüdiger
|XM
|Tchouameni
|XM
|Fran García
|XM
|Brahim
|XM
|Bellingham
|i7 xDrive 60
|Arda Güler
|i7 xDrive 60
|Mbappé
|i7 xDrive 60
|Endrick
|i5 M60 xDrive Sedan
|Gonzalo
|i4 M60 xDrive Gran Coupé
|Mastantuono
|iX xDrive60
|Trent
|i7 xDrive 60
|A. Carreras
Reacties
Robert zegt
Mbappé nam niet eens de moeite er de schoenveters voor te strikken 🤣
Je zou als profvoetballer m.i. pas écht het mannetje zijn als je op zo’n sponsor event met een tot in perfectie gerestaureerde E34 of E38 zou komen voorrijden.
PunicaOase zegt
Kan me vervelendere auto’s van de zaak voorstellen.. Ik was voor de M5 gegaan..
kniesoor zegt
Als ze nou ook nog een licht krullende muts in dezelfde kleur blauw opzetten zijn het net de smurfen 🙂
lennertg zegt
Smurfen hebben een witte muts, en meer smaak dan voetballers 😅
mashell zegt
Recent kwam de gezondheidsraad met het advies dat voetballers niet zouden moeten koppen. Hier zie je wat er gebeurt als je dat advies niet opvolgt, dan sterft het deel van de hersenen af dat de goede smaak waarborgt…