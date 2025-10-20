Voetballers bewijzen nog maar eens over geen smaak te beschikken

Al is er gelukkig één lichtpuntje.

Maak je klaar voor een gezonde dosis sporters die in hun joggingpak ongemakkelijk de bevelen van een fotograaf opvolgen. ”Ja, heel goed, en nog even lachen. Ja, prima. En nu alsof je het meent. Oké, dankjewel. Volgende!”, zal het ongeveer klinken op de shoot.

De ene foto is nog lachwekkender dan de ander. Of cringe, zoals de jeugd van tegenwoordig dat noemt. Hieronder zie je het Turkse talent Arda Güler. Hij kreeg de opdracht om even de stekker in een nieuwe i7 te stoppen en een duimpje op te steken ter goedkeuring. Kijk hem eens genieten van het moment.

Iemand een iX3?

Goed, de voetballers van Real Madrid mochten dus opdraven voor de fotoshoot. Momenteel het belangrijkste model voor BMW, de nieuwe iX3, was het stralende middelpunt tussen de vermogende sporters. Maar wanneer puntje bij paaltje komt en de spelers hun auto van de zaak mogen kiezen, blijft de iX3 van de Neue Klasse hopeloos alleen achter.

De nieuwe BMW’s van de spelers van Real Madrid

In plaats van de hoge 3-Serie gaan de voetballers liever voor wat groters en meer uitgesproken. Tien spelers en hoofdcoach Xabi Alonso gaan naar huis in een i7. De superster van Los Blancos, Kylian Mbappé, stapt ook in een i7. Tien anderen nemen de XM, waaronder de halve Nederlander Dean Huijsen en de Belgische doelman Thibaut Courtois. Tja, het blijven toch voetballers.

Er zijn gelukkig ook nog spelers als doelman Andriy Lunin. De Oekraïense keeper blijkt wat meer gevoel voor smaak te hebben wanneer het om auto’s gaat. Hij kiest als enige voor een M5. Lekker bezig, Andriy! Er zijn er twee die lekker beschaafd blijven. Gonzalo García kiest voor een i5 en Franco Mastantuono pikt een i4 op. Wat zijn ze lekker gewoon gebleven hè?

De nieuwe BMW’s van de Real Madrid-spelers

Hieronder hebben we een opsomming van alle auto’s die gekozen zijn en door welke voetballer.