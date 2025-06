BMW punt controversiële XM bij: V8-topper flink goedkoper!

Verre van een LCI, maar er verandert weldegelijk wat belangrijks.

Als je naar het succes kijkt van de X3 en X5 dan is het helemaal niet zo’n slecht idee om een absolute top-M-SUV te bouwen. Peuter een hybride V8 onder de motorkap (die je later nog eens kunt gebruiken in een M5) en blijf een beetje dichtbij de ontwerptaal. Dat laatste lukte niet echt waardoor de opinie niet in het voordeel van de XM viel.

Drie jaar na de lancering is het tijd voor wat aanpassingen. De grootste verandering? Het gamma bestaat niet meer uit drie uitvoeringen, maar uit twee stuks. Eén van de twee V8-versies verlaat de prijslijst. De ongelukkige is het basismodel, de BMW XM. De varianten die overblijven, zijn de XM 50e (met zes-in-lijn) en XM Label. Inderdaad, de topversie heet niet meer Label Red, maar gewoon Label. Zouden de klanten toch niet zo van de rode lippenstift houden als BMW had gedacht?

De specificaties van de oude Label Red worden overgeheveld naar de nieuwe Label. Dat wil zeggen: een hybride V8-krachtbron met achttraps M Steptronic-automaat die 748 pk en 1.000 Nm produceert. Van 0 naar 100 km/u kan de XM Label in 3,8 seconden en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u (290 km/u met M Driver’s Pack).

Nog meer nieuwtjes voor de XM Label

Met de nieuwe naam van de sterkste BMW ooit brengt het merk ook wat andere aanpassingen door. Zo is de kleur op de XM op de foto’s bij dit artikel nieuw. Voor de geïnteresseerden: dit is de BMW Individual-kleur ‘Frozen Tanzanite Blue metallic’. Het was je misschien ook al opgevallen dat de nierengrille in hoogglans zwart is. Dat is ook nieuw. Verder staan de Europese XM Labels standaard op 22-inch dubbelspaaks wielen in bicolor. Optioneel kun je kiezen voor een maatje groter.

Aan de binnenkant zijn de updates nog minimaler. Er zijn nieuwe kleurcombinaties (zoals zwart met ‘Vintage Coffee’) en de lederen bekleding kun je nu in de BMW Individual-kleur Nachtblau krijgen. Tot slot hoef je niet meer bij te betalen voor comfortkussentjes in dezelfde Individual-kleur als de rest van de cabine en is er nieuwe welkomstverlichting.

Verder meldt BMW dat het AC-laadvermogen van de XM Label stijgt naar 11 kW. Als ik in de oude prijslijst kijk, dan staat er bij alle XM-uitvoeringen dat laden met 11 kW al mogelijk was. Hmm.

Nieuwe prijzen

Bij de vernieuwde uitvoeringen horen ook nieuwe prijzen. Die zijn bij de instapper duurder en bij de topper een stuk voordeliger. De BMW XM 50e kost na de update minimaal € 132.000 in Nederland (ging voor € 131.633). De XM Label wordt na het verliezen van het ‘Red’-gedeelte veel goedkoper. De vanafprijs was in april 2025 nog € 203.925 en gaat naar € 182.852. Daarmee duikt de XM-topper flink onder de Cayenne Turbo E-Hybrid. Welke zou jij kiezen?