Unieke Alpina B6 Bi-Turbo Coupé is niet eens zo duur

Deze unieke Alpina B6 staat gewoon in Nederland te koop voor weinig!

Bij Autoblog kunnen we een Alpina wel waarderen. Het is een BMW, maar dan beter. Waar een BMW M-product redelijk sportief getint is, gooit Alpina het over de comfortabele boeg. Niet dat hun auto’s veel te week zijn, maar ze hebben een veel breder repertoire dan een vergelijkbare M.

BMW maakt van bijna alle auto’s een M, terwijl Alpina zijn modellen zorgvuldig uitkiest. Tegenwoordig maken ze bijvoorbeeld de B8 alleen als Gran Coupé, die je op sommige markten gewoon bij de BMW-dealer kan bestellen. Dat was niet het geval met deze B6 Bi-Turbo Coupé. Die moest je speciaal bij Alpina bestellen.

Unieke Alpina B6 Bi-Turbo

Dat deden niet veel mensen. de concurrentie is in dit segment een stukje heftiger. Voor hetzelfde geld kocht je toentertijd ook een Porsche 911 Turbo, Aston Martin V8 Vantage, Audi R8, Ferrari California of Mercedes-Benz SL. En een B6 is toch een beetje een tweedeurs 5 Serie.

Maar juist dat maakt de auto zo leuk. In dit specifieke geval is de auto nógt leuker, want het is een zogenaamde 1 of 1! Nu is dat bij een Alpina al vrij snel het geval als je een beetje bijzondere specificatie kiest. Het meest bijzondere is natuurlijk de kleur: dat is namelijk Blue Water Metallic.

Nee, het is niet een hoedtik naar de beste band ter wereld. Het is de introductiekleur van de LCI-variant van de 3 Serie van de E90-generatie. Deze kon je niet kiezen voor de Alpina B6, maar wel via het Individual-programma van BMW.

Interieur

Het interieur is erop afgestemd en is ook blauw. Net als deze B3 Bi-Turbo heeft deze B6 een Lavalina-lederen interieur. Dat betekent dat een hele hoop is bekleed met leder en dat de kwaliteit van het leer extreem hoog is. Waar die Alpinablauwe B3 het kenmerkende blauw-wit interieur had, heeft deze een compleet blauw interieur. Is het mooi? Nou, met de buitenkleur is het heel erg gaaf.

We zijn alleen niet overtuigd door de wielen. De standaard zilverkleurige twintigspaaks Alpina-wielen van deze generatie zijn al niet de mooiste en in het zwart toont het nogal fout. Maar ja, smaken verschillen natuurlijk. Die spoiler lijkt aftermarket, maar is het niet. Je kon deze optioneel bestellen op de B6 Coupé.

Techniek

De motor is in dit geval de 4.4 V8 biturbo, de N63B44 . Kenners weten dan dat je heel erg goed moet opletten, want het zijn motoren waar goed voor gezorgd moet worden. In dit geval is het nog een vrij milde specificatie, die Alpina de ‘M2/1’ noemt. Deze heeft andere turbo’s, gesmede zuigers van Mahle en een grotere intercooler dan het standaard blok.

In de cabriolet is deze goed voor 507 pk, maar in de coupé levert ‘ie 540 pk! Het koppel van 700 Nm mag er ook zijn. In tegenstelling tot de M6 heeft de B6 een achttraps automaat van ZF, in plaats van een DCT. Ook kreeg de Alpina B6 een Akrapovic-uitlaat en sperdifferentieel mee.

De prijs van al dit moois? Nog geen 50 mille! De auto heeft nog geen ton op de klok staan en al het onderhoud is zorgvuldig uitgevoerd. Kortom, daar kun je nog jaren plezier van hebben. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!