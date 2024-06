Dit is de nieuwe auto van Bugatti & Rimac-baas Mate Rimac

Nee, het is geen BMW M8. Al is Mate Rimac wel een groot BMW-liefhebber.

Mate Rimac is een van de meest interessante figuren in de autowereld. Hij heeft vanuit het niets een bedrijf opgebouwd wat één van de snelste auto’s ter wereld bouwt en grote autofabrikanten van technologie voorziet. En als nieuwe baas van Bugatti heeft hij ervoor gezorgd dat we anno 2024 nog een nieuwe V16 krijgen.

Je vraagt je misschien af wat zo’n man nu zelf rijdt. In eerdere interviews heeft Mate al laten blijken dat hij een BMW-liefhebber in hart en nieren is. Hij heeft namelijk een E30 M3 Evo II, een Z4 M Coupé en een M5 F90 in zijn bezit. Wij zijn bij Autoblog dus niet de enigen die alleen maar BMW’s kopen.

Toch is de nieuwe aanwinst geen BMW. Als de geestelijk vader van de Rimac Nevera moet hij natuurlijk zelf ook een exemplaar bezitten. Mate heeft een aantal klanten voor laten gaan (waaronder een zekere M. Perridon), maar nu heeft hij zijn eigen Nevera in ontvangst genomen. Dit is nummertje 13.

Uiteraard is de auto van Mate Rimac volledig uniek uitgevoerd. Om te beginnen is de carrosserie opgetrokken uit rood carbon. Dat is waarschijnlijk een van de duurste opties die je kunt krijgen op je Rimac, dus Mate geeft even het goede voorbeeld.

Het interieur is ook volledig gepersonaliseerd. Je bent natuurlijk heel benieuwd wat M8 en K8 betekent. Dat vermeldt het persbericht niet, maar het ligt voor de hand dat M8 staat Mate. En wat betekent K8 dan? Nou, de wederhelft van Mate heet Katarina, dus we gokken dat dit de stoel van Kate is. Het lijkt erop dat ze ook de kleur mocht kiezen, want de passagiersstoel heeft een andere kleur dan de bestuurdersstoel.

De vrouw die je op de emblemen ziet is trouwens niet Katarina. Dat is Solinjanka, een meisje wat vereeuwigd is in een sculptuur die in het Archeologisch Museum van Zagreb te vinden is. Dit is dus een symbool voor het thuisland van Rimac, net als de vlag op de spiegels.

Of Mate en Kate ook veel op pad geen met de Rimac Nevera valt nog te bezien. Iets zegt ons dat Mate Rimac toch liever een van zijn BMW’s pakt… Of de Bugatti met V16 als die binnenkort uitkomt.