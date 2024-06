Overstekende eendjes veroorzaken ravage op de A44

Een eendenfamilie heeft vanmiddag onbedoeld een hoop ellende veroorzaakt.

Als je opeens een dier voor je op de weg ziet is het een natuurlijk reactie om op de rem te stampen of uit te wijken. Dat is echter niet altijd de juiste reactie. We willen niet dieronvriendelijk klinken, maar de veiligheid van mensen gaat uiteindelijk toch boven die van dieren.

Wat de gevolgen kunnen zijn van plotseling remmen voor overstekende dieren bleek vanmiddag. Op de A44 bij Wassenaar vond namelijk een groot ongeluk plaats, waarvan overstekende eendjes hoogstwaarschijnlijk de oorzaak zijn geweest. Dat melden ooggetuigen.

De vogels zijn er zonder veerscheuren vanaf gekomen, maar helaas zijn er wel menselijke gewonden gevallen. Bij het ongeluk waren drie auto’s en een vrachtwagen betrokken. Een Opel Agila liep de meeste schade op, want die sloeg over de kop. Er vielen drie gewonden, waarvan één met spoed is afgevoerd.

De eendjes hebben dus een behoorlijke ravage teweeggebracht. De A44 is daarom ook afgesloten geweest, zodat de Rijkswaterstaat de boel kon opruimen en de politie onderzoek kon doen. Wellicht is dit weer een reminder dat je altijd voorbereid moet zijn op het onverwachte, ook als je saai 100 km/u aan het rijden bent op de snelweg.

Foto’s: Rijkswaterstaat op X