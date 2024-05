Eigen tankstation voor de rijken: is dat de toekomst van brandstof?

Mate Rimac doet een boekje open over de mogelijke toekomst van de verbrandingsmotor.

Het ziet er nog steeds naar uit dat de gewone man in de nabije toekomst elektrisch rijdt. Dat is op zich geen dystopisch beeld, want de gewon man rijdt nu in zielloze drie- of vierpitters. De vraag is of er nog ruimte is voor verbrandingsmotoren voor de liefhebbers. Gewoon, om af en toe in het weekend nog eens een rondje mee te doen.

Iemand die de verbrandingsmotor nog zo lang mogelijk in leven wil houden is Mate Rimac. Inderdaad, diezelfde Mate Rimac die een pionier was op het gebied van EV’s en bekendstaat als de Europese Elon Musk. Hij ziet echter niet meer zoveel heil in elektrische hypercars, omdat die simpelweg niet verkopen.

Rimac ziet Bugatti – waar hij ook de scepter over zwaait – dus het liefst zo lang mogelijk doorgaan met een verbrandingsmotor. Het probleem is alleen dat die vanaf 2035 niet meer verkocht mogen worden. Maar daar is mogelijk wel wat op te verzinnen. Het toverwoord is natuurlijk synthetische brandstof, waar de EU mogelijk een uitzondering voor gaat maken.

Synthetische brandstof zal misschien duur zijn, maar dat is wel het laatste waar een Bugatti-klant zich zorgen over maakt. En met de beschikbaarheid komt het ook wel goed: Rimac zegt dat ze desnoods een speciaal tankstation bij de klanten thuis kunnen maken.

Dus misschien is dat wel gewoon de toekomst van de verbrandingsmotor. Iedereen rijdt elektrisch, en de rijken kunnen zich nog dure speeltjes met een verbrandingsmotor op synthetische brandstof veroorloven. Dat klinkt misschien oneerlijk, maar een nieuwe auto met een dikke motor is sowieso niet weggelegd voor Jan met de pet. En het zou toch leuk zijn als je af en toe nog eens een supercar met een ouderwetse motor tegenkomt.

Bron: AutoExpress

Foto: Bugatti Chiron bij het bekendste tankstation ter wereld, gespot door @melv