Er waren dit jaar meer botsingen met pijlwagens dan ooit

Rijkswaterstaat meldt dat er nog nooit zoveel auto’s op een pijlwagen of botsabsorber knalden.

Je zou denken dat een gigantische knipperende pijl op een gele aanhangwagen met rood-witte strepen moeilijk te missen is. Daar komt bij dat die nooit zomaar uit het niets opdoemen, maar voorafgegaan worden door rode kruizen en dergelijke. Toch zijn er regelmatig mensen die bovenop zo’n pijlwagen rijden.

Vorige maand was het nog raak op de A67 bij Liessel. Toen raakte een vrachtwagenchauffeur gewond nadat hij op een pijlwagen klapte. Dit incident staat niet op zichzelf. De Rijkswaterstaat meldt namelijk dat dit al de 31ste keer is dit jaar.

Daarmee is er dit jaar sprake van een recordaantal botsingen met pijlwagens of zogenaamde botsabsorbers. Normaal komt dit zo’n 20 Γ‘ 25 keer per jaar voor, met als uitschieter 27 in 2017. Dit aantal is nu dus al overtroffen, terwijl het jaar nog niet eens voorbij is.

Op de #A8 werd gisteren een #botsabsorber aangereden door πŸš™. Eerder die dag werd op #A1 al een #pijlwagen aangereden door een 🚚 geladen met πŸš™πŸš™πŸš™, die her en der op straat belanden. Het blijft opletten in het verkeer. @RWS_NN pic.twitter.com/bYCP3MEClD — WIS Rinse (@Wis_Rinse) April 25, 2021

Is deze stijging van het aantal botsingen met pijlwagens te verklaren? Rijkswaterstaat heeft in ieder geval een deel van de verklaring: er is simpelweg meer aan de weg gewerkt dit jaar. Omdat het rustiger was in het verkeer was dit een mooie gelegenheid om wegwerkzaamheden uit te voeren.

Rijkswaterstaat merkt echter ook dat mensen minder op zitten te letten. Infotainmentschermen en natuurlijk telefoons zorgen voor veel afleiding. En als je op een scherm zit te koekeloeren zie je dus geen rode kruizen of knalgele pijlwagens.

Naast de 31 pijlwagens die dit jaar zijn aangereden zijn er overigens ook nog tien auto’s van weginspecteurs overhoop gereden. Rijkswaterstaat is dus flink de dupe van mensen die niet uit hun doppen kijken.

Via: NOS

Foto: @WIS_Rinse op Twitter