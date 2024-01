Amsterdammers lappen 30 km/u aan hun laars

Amsterdammers adopteren nog niet massaal de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/u.

Op een drukkere verkeersweg met veel fietsers is de maximumsnelheid van 30 km/u niet zo moeilijk te respecteren. Je mag dan blij zijn als je überhaupt de 30 haalt in je auto. Er zijn echter ook zat overzichtelijk wegen in Amsterdam waar harder dan 30 goed mogelijk is, maar ook daar mag je niet harder dan die snelheid.

30 km/u Amsterdam: 1 maand later

Bijvoorbeeld op de Van Boshuizenstraat in Buitenveldert. De regel is ruim een maand actief. Bij AT5 namen ze de proef op de som om samen met Florrie de Pater van de Fietsersbond Amsterdam langs de weg te staan met een lasergun. Wat blijkt. Van de 100 gemeten auto’s rijden er 26 automobilisten keurig 30 km/ of langzamer. Het overgrote deel rijdt harder. Goh!

Daar komt nog bij dat de Pater vrij duidelijk met een lasergun (en een cameraploeg) langs de weg staat te meten. Mogelijk hadden automobilisten nog harder gereden als ze de lasergun niet zo duidelijk gezien hadden.

Het gros passeert met een snelheid tussen de 30 km/u en 40 km/u. Er zijn een paar die echt fors harder dan de maximumsnelheid rijden. Handhaven doet de gemeente Amsterdam (nog) niet.

De gemeente heeft het over een gewenningsperiode. Na die periode moeten Amsterdammers wel rekening houden met handhaving, al is de vraag of dit realistisch is. Amsterdam is een grote stad en massaal controleren op 30 km/u is een onmogelijke operatie.

Maar wat niet is kan nog komen. Wethouder wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) gaat in gesprek met het Openbaar Ministerie (OM) om ‘repressieve’ maatregelen te bespreken. Denk aan de installatie van flitspalen op wegen waar veel snelheidsovertredingen geconstateerd worden.

30 km/u een regel voor de bühne? Het lijkt er in elk geval op dat Amsterdammers hun schouders ophalen en doorgaan met de orde van de dag. Waarvan akte.

