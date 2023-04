Wat hebben de Dodge Viper en BMW Z1 gemeen?

Ja, het zijn beide roadsters uit de vroege jaren ’90 die iedereen zich herinnert in het rood. Maar er is een grotere overeenkomst tussen de Dodge Viper en BMW Z1.

Als je de auto met de grootste motorgrootte wil, hoefde je niet te shoppen bij Bugatti of een ander exotisch merk. Nee, het is eigenlijk pertinent Dodge geweest die met hun 8.4 liter V10 de grootste motor had in recente jaren. Die motor staat natuurlijk synoniem voor de muscle car aller muscle cars: de Dodge Viper.

Dodge Viper

We gaan niet de hele historie van de Dodge Viper met je doornemen (daarvoor is de special van collega @willeme veel beter), maar recent kwam een video tevoorschijn van een enthousiaste Viper-eigenaar uit de VS. Zijn Viper GTS is niet perse de Viper zoals ‘ie begon, dat was namelijk de RT/10 als cabrio. In de vroege jaren van de Viper kwam hij alleen als cabrio en in het rood met de driespaaks velgen is hoe iedereen zich de auto dan ook herinnert. Toch komt een hoop van de originele Viper-magie terug in de GTS en de eigenaar in kwestie, “Four Eyes” op YouTube, had dan ook de eer om met Viper-projectleider Roy Sjoberg te mogen praten.

Koplamp

Uit dat interview kwamen twee dingen naar voren die we jullie niet wilden besparen. Het meest opvallend is de koplampen. Het ging Four Eyes specifiek over een klein gedeelte van de koplamp, namelijk een kleine capsule met vloeistof binnenin het koplampglas. Sjoberg kon die vraag makkelijk beantwoorden: dat is een soort waterpas. Het hielp bij het bouwen van de auto om te zien of de koplampen goed geïnstalleerd waren. Het team kreeg de koplampen aangeleverd en Sjoberg zei dat ze het heus wel zonder die waterpas konden, maar dan moesten ze 1,50 dollar dokken per koplamp. Dat tikt uiteindelijk aan want de koplampen waren helemaal gratis! Hoe zit dat?

BMW Z1

Dodge kreeg de koplampen van General Electric (GE) en die had een flater begaan. Het was namelijk BMW die GE de instructie had gegeven om de koplampen te ontwerpen en bouwen. BMW wilde namelijk de koplampen (dit gaat om exact dezelfde koplampen als de eerste Viper) gebruiken voor de BMW Z1. Yep, de inmiddels toch wel iconische voorkant van de BMW Z1 zag er in prototype vorm erg anders uit met dank aan lampen die nu niet weg te denken zijn bij de Viper. Waarom GE een flater had begaan? Omdat alle R&D en bouwprocessen voor de koplampen al klaar waren toen BMW zei ‘nee dank u’ en andere lampen ging gebruiken. GE bood de lampen daarom gratis aan aan Chrysler en gratis lampen zeg je geen nee tegen, aldus Sjoberg. Wel zorgde dat ervoor dat de ontwerpers de hele voorkant van de Viper hebben moeten ontwerpen rondom de koplampen, indirect dus met dank aan BMW.

Bekerhouders

Nou is de Dodge Viper nooit bedoeld als praktische auto, maar sommige dingen zijn makkelijk toe te voegen in elke auto. Neem bekerhouders: de Viper heeft ze niet. Normaliter kun je het ontbreken van luxueuze opties nog goedpraten als bijvoorbeeld gewichtsbesparing of kostenbesparing. Dodge had zich echter geprofileerd als koning bekerhouder en er is meer dan genoeg ruimte naast de handrem voor bekerhouders. Dat kost ook weinig extra geld en het zal eerder gewicht schelen dan toevoegen. Dodge bleef stellig de Viper aanbieden met een groot blanco stuk in de middenconsole en geen bekerhouders. Sjoberg legt uit.

Iacocca’s revanche

Het ontbreken van de bekerhouders in de Dodge Viper had alles te maken met Lee Iacocca, de welbekende toenmalige baas van Chrysler. Zoals gezegd had Chrysler zich geprofileerd als koning bekerhouder, wat grotendeels te danken is aan magazine Road&Track. Tijdens hun awards voor de beste autozaken gaven die Chrysler de prijs voor ‘beste bekerhouders’. Iacocca vond dat een schande. Chrysler ontving geen één award voor beste onderstel, beste motor of beste auto an sich, maar voor de beste bekerhouders moest je wel bij Chrysler zijn. Het ontbreken van bekerhouders is min of meer een directe wraakactie van Iacocca om deze schandalige awardceremonie te kakken te zetten. En daarom ontbreekt deze praktische optie uit de eerste serie Vipers.

Ja, bij een auto van het kaliber Dodge Viper zijn zelfs de koplampen en bekerhouders interessant. (via Four Eyes op YouTube)