Koop deze unieke Dodge Viper in Nederland

Een Viper van de laatste generatie wordt sowieso al nooit aangeboden in Nederland, laat staan een Targa.

Een van de meest ondergewaardeerde moderne supercars is toch wel de laatste generatie Viper. Het is een waanzinnig bruut apparaat, maar de Viper verkocht voor geen meter in de VS. En vanuit Europa was er ook weinig animo om exemplaren te importeren. Maar dat maakt ‘m juist extra vet.

In Nederland wordt er vrijwel nooit een vijfde generatie Dodge Viper aangeboden, maar nu heeft er toch een exemplaar zijn weg gevonden naar ons landje. En dat is niet zomaar een Viper. Ten eerste is het een ACR en ten tweede is het een Targa.

We horen je denken: was er dan een Targa? Nee, en dat maakt deze auto juist speciaal. Van alle generaties Viper was er een targa of een cabrio, maar van de laatste niet. Het Amerikaanse Prefix vond dat een beetje jammer en heeft er alsnog een targa van gemaakt.

Zomaar de zaag zetten in een auto is altijd een beetje tricky, maar bij Prefix zitten geen prutsers. Ze waren betrokken bij de productie van zowel de laatste Viper als de vorige Viper ACR. Volgens hen is het chassis van de Viper ook stijf genoeg, omdat Dodge aanvankelijk plannen had om zelf een open versie te maken.

Ook los van het dak is dit een bijzonder Viper, want het betreft dus een ACR. Deze moet het niet hebben van meer vermogen (dat is met 654 pk gelijk), maar vooral van de heftige aerodynamica. Daarmee wordt er maar liefst 799,6 kg aan downforce gegenereerd op topsnelheid. De ACR profiteert verder van een upgrade voor de remmen. Dit zijn nu carbon-keramische remmen van Brembo.

Naar verluidt zijn er slechts zo’n 30 Viper die een Targa-conversie hebben ondergaan bij Prefix. Uiteraard waren dit vooral de normale Viper’s, want laten we eerlijk zijn: zo’n circuitwapen is niet de meest logische kandidaat. Maar dat zorg er wel voor dat deze auto enorm zeldzaam is. Er schijnen slechts twee ACR Targa’s rond te rijden.

Deze Amerikaanse geweldenaar heeft ook nog maar 9.406 km op de teller staan en wordt nu dus aangeboden in Nederland. De auto wordt op dit moment online geveild via Collecting Cars. Daar kun je nog tot en met zondag 18.56 meebieden.

