Dit is de nieuwe elektrische Mercedes Sprinter, de eSprinter dus

Je ziet het nauwelijks, maar dit is dus de nieuwe elektrische Mercedes Sprinter, de eSprinter dus.

Om te beginnen, wij zagen ook geen verschil met de huidige. Maar bovenstaande foto is er toch echt een van de nieuwe elektrische Mercedes Sprinter. Die we vanaf nu dus eSprinter zullen noemen. Hij lijkt van buiten enorm op de oude, maar dit is dus de nieuwe.

En al zie je van buiten niet direct dat hij nieuw is, als je onderhuids gaat koekeloeren, dan zie je wel degelijk verschillen. En dan met name in de accu’s. Die zijn -aldus @willeme- veeeeeeeeeeel beter. Waarvan akte.

Nieuwe eSprinter zit vól marketingpraat

En dat klopt hoor, wat onze Willem zegt, de accu is echt veel beter dan die van de oude. Sterker, eind dit jaar komt de variant van de Mercedes eSprinter op de markt die zich de ‘bestelwagen met de langste actieradius ooit’ mag noemen. En dat komt door modules. Ofzo. Nou ja, hoe het echt zit, heeft de marketingafdeling van Mercedes voor je opgeschreven. Lees maar…

De frontmodule omvat alle hoogvoltagecomponenten en kan als vanouds worden gecombineerd met de modelvarianten, ongeacht de wielbasis en accugrootte. De module voor de geïntegreerde hoogvoltagebatterij bevindt zich in de bodem, om ruimte te besparen. De plaats van de batterij tussen de assen resulteert samen met de robuuste batterijbehuizing in een laag zwaartepunt, wat een positieve invloed heeft op het rijgedrag en de rijveiligheid verhoogt. De derde pijler van het modulaire ontwerp is de module aan de achterzijde met de elektrisch aangedreven achteras. Volgens het principe van de gemeenschappelijke onderdelenstrategie wordt deze gebruikt in alle varianten van de nieuwe eSprinter. Ook de compacte en krachtige elektromotor is in deze module geïntegreerd. Aldus de persafdeling van Mercedes

De eSprinter komt echt heel ver, zeker voor een busje

Maar waaróm komt de nieuwe Mercedes eSprinter dan zo ver? Nou, hij is uitgerust met een accu van 113 kilowattuur, daarom. Verder is het laadvermogen 14 kubieke meter en hij heeft een toegestaan bruto voertuiggewicht van maximaal 4,25 ton.

Maar goed, wat je wil weten is natuurlijk de prijs en hoe ver hij komt op een acculading. Nou, dat laatste kunnen we je zo vertellen. Volgens de WLTP-test kun je maximaal 500 kilometer ver komen. En da’s ver voor een voertuig met een niet echt optimale aerodynamica, zeiden we eerder ook al…

Wat hij gaat kosten, dat is dan weer lastiger te vermelden. Dat weten we namelijk nog niet. Maar aangezien de oude vanaf 58.650 euro moet kosten, kun je er vanuit gaan dat de prijs van de nieuwe ongeveer gelijk zal liggen.

Altijd goed om te weten als je nog een nieuwe bestelbus zoekt natuurlijk.