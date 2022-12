De duurste Mercedes-Benz Sprinter op Marktplaats

Dit is de duurste Mercedes-Benz Sprinter occasion op Marktplaats. En je kunt er in overleven.

Busjes! Altijd leuk. Zeker als het niet gewoon een bedrijfswagen is maar een dikke camper. Het is er misschien geen weer voor, maar dat maakt voor deze Mercedes-Benz Sprinter niets uit. Alles zit er op en aan, dus kamperen kan overal en altijd.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien gewoon een geel-goude (wrap) Sprinter van de tweede generatie, maar als je eens goed naar de foto kijkt dan verraden de banden al meteen dat deze duurste Mercedes-Benz Sprinter tot meer in staat is dan van camping naar camping rijden.

Compost toilet

Met deze off-grid camper kun je als digital nomad in alle luxe het echte ‘vanlife’ leven. De camper is nogal volledig uitgevoerd. Helemaal geïsoleerd dus zomer en wintergeschikt en bijvoorbeeld voorzien van een Separett compost toilet met droogventilator naar buiten. Je plasje gaat naar de grijswatertank. Als een koning op de troon dus.

De keuken is groot en voorzien van alles wat je maar kunt wensen. Een 85 liter compressorkoelkast met vriezer. Een oven en een kookplaat op LPG. Grote gootsteen met een uittrekbare kraan met sproeikop en warm en koud water. Douchen doe je overigens onder de buitendouche.

Volledig zelfvoorzienend

De duurste Mercedes-Benz Sprinter camper is volledig zelfvoorzienend. High-end elektra pakket met zonnepanelen en twee dikke accu’s zorgen ervoor dat je nooit hoeft in te pluggen. Via elf (!) 220 volt stopcontacten kun je al je telefoons, laptops, smartwatches en speeltjes opladen.

Tegen de zon en regen is er voorzien in een volledig elektrische 3,5 meter lange luifel. All terrain banden rondom en als reserveband. Een schoonwatertank van 100 liter, een grijs watertank van 75 liter en een 40 liter LPG tank voor het koken. Allemaal onder de bus.

De Mercedes-Benz Sprinter is uitgerust met de verreweg meest verkochte 2.1 liter diesel motor met 163 pk. Airconditioning is aanwezig, net als een achteruitrijcamera, een GPS tracker en cruisecontrol.

Met al dat lekkers weegt ie wel zo’n 3.000 kg, maar dan mag je nog 500 kg doorladen volgens de huidige eigenaar. Maar goed, met al je tanks vol (water, vuil water, LPG en Diesel) zit je daar zo aan. Zak aardappelen onder de bank en dan kijken of je de Brennerpas nog over komt.

Duurste Mercedes-Benz Sprinter

Al dit moois op basis van een Sprinter uit 2015 met 58.000 km op de teller kost je 105.000 euro, krijg je de messenset er gratis bij. En daarmee is het zo’n beetje de duurste Mercedes-Benz Sprinter occasion van de tweede generatie op Marktplaats. Maar als de Russen dan komen, kun je overleven in je bus!