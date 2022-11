eSprinter legt flinke afstand af op 1 acculading

Scheelt je toch het vliegtuig pakken. Deze Mercedes eSprinter legt een flinke afstand af zonder bij te laden.

Het gaat er niet om wat je rijdt, maar hoe je rijdt. Was getekend, Jeremy Clarkson die vervolgens op wetenschappelijke wijze aantoonde dat een BMW M3 (E90) zuiniger is dan een Toyota Prius. Met elektrische bedrijfswagens is het van groot belang, want je wil natuurlijk kunnen werken met zo’n auto. Of het nu voor koeriersdiensten, aannemers of andere ondernemers is: zo’n elektrische bedrijfswagen is handig zolang ‘ie het doet.

Gelukkig komt er binnenkort een nieuwe elektrische variant van de Mercedes-Benz Sprinter, de ‘eSprinter’. Afgelopen maand heeft Mercedes deze auto uitvoerig getest op lange afstanden en op 19 oktober hebben ze een bijzondere mijlpaal behaald. Men reed met de bestelauto van het Mercedes-Benz museum in Stuttgart naar het vliegveld in München én weer terug.

Stroomverbruik

Het gemiddeld stroomverbruik bedroeg 21,9 kWh per 100 km. Dat klinkt als een heel erg hoog verbruik, er zijn immers zat auto’s die onder de 20 kWh per 100 km duiken. Vergeet echter niet dat dit de grootste bestelbus is van Mercedes, er zijn immers nog een kleinere Vito en Citan.

De route was een leuke. Van het Mercedes-Benz museum (aanradertje) in Stuttgart over de B10 richting Göppingen en door naar Ulm. Vandaar ging de chauffeur de Autobahn op. Niet om 200 km/u halen, maar waarschijnlijk om een lekker gemiddelde te halen (achter een vrachtwagen wellicht?). Via de A8 naar de A99 ging de route naar vliegveld in München. Vandaar uit ging de route richting Stuttgart om via de B313 en B10 bij het museum uit te komen.

eSprinter legt flinke afstand af (en heuvels!)

Naast 475 km afstand heeft de eSprinter ook behoorlijk wat heuvels beklommen. het hoogste punt was 785 meter boven zeeniveau, het laagste punt 210 meter boven zeeniveau.

De enige relevante vraag die bij jullie naar boven komt is natuurlijk: hoeveel kilometer range zat er nog in? Nou, daar waren wij ook benieuwd naar en potjandrie, we hebben het antwoord voor je: 20 km stond er nog op de boordcomputer.

De nieuwe Mercedes eSprinter komt volgend jaar op de markt. De introductie staat gepland voor februari 2023. Uiteraard zullen wij @michel die kant op sturen om een uitgebreide rijtest te ondergaan met die auto! We weten nu ein elk geval dat je met zo’n eSprinter een flinke afstand kan afleggen.

