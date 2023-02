Autoblog Foto van de Maand – Januari 2023

De allereerste Foto van de Maand van 2023, welke gaat het worden?

De jaarwisseling lijkt alweer lang geleden, maar we leven echt nog maar één maand in 2023. Dat betekent dat het tijd is voor de eerste Foto van de Maand van het jaar. Ook dit jaar gaan we weer gewoon door met onze maandelijks terugkerende rubriek. En wederom ligt er iedere maand een Kamera Express-cadeaubon van €100 klaar voor de winnaar!

Zoals jullie wellicht nog weten hadden we vorige maand een XL-editie van de Foto van de Maand. Het niveau lag heel hoog, maar uiteindelijk was er maar één winnaar: @noortjeblokland. Zij mag daarom deze maand optreden als gastjurylid, naast ons vast jurylid Eric van Vuuren.

3. BMW M3 Competition

Een vroege, regenachtige ochtend is geen populair moment voor een fotoshoot, maar dit kan juist toffe resultaten opleveren. Dat laat @harmengerritsen zien met zijn serie foto’s van een M3 Competition.

Eric: “Fotograaf Harmen reageert onder z’n eigen inzending dat hij baalt van de hoeveelheid ruis/het gebrek aan licht. Compleet overbodig vind ik, we leven in een digitale tijdperk waarin camera’s zo waanzinnig kunnen presteren onder uitdagende omstandigheden dat zij dit soort situaties makkelijk aan kunnen. Zijn eigen foto’s zijn het bewijs hiervan, want hoe gaaf is het juist dat er nog geen daglicht is en het donkerblauwe ochtendsfeertje contrasteert tegen de oranje verlichting van de lantaarnpalen? Zo te zien zaten er zelfs regendruppels op de lens, wat zorgt voor die omlijsting rondom de rechter lantaarnpaal verlichting. Persoonlijk houd ik wel van dit soort effecten omdat het bijdraagt aan de algehele sfeer. En zolang het geen kleurenruis is Harmen, dan draagt ruis ook alleen maar bij aan de sfeer ;-)“

Noortje: “Wat me als eerste opviel aan deze foto is de mysterieuze sfeer. Zo te zien is er water op de lens terecht gekomen wat zorgde voor een flare rondom alle verlichting. In dit geval voegt het wat toe aan de moody setting van de agressief ogende M3. Gaaf gedaan, zeker met het ‘opgeblazen’ oranje! Dat zal een avontuurlijk ritje geweest zijn op het gladde parkeerdek.”

Machiel: “Deze foto doet me een beetje denken aan een game, en dat bedoel ik in dit geval als compliment. De oranje verlichting en de weerspiegeling daarvan zorgen voor een sfeertje dat perfect past bij deze gemodificeerde M3! Ik had liever wel gezien dat de reflectie van de lucht op de auto was weggehaald met een polarisatiefilter, maar dat is verder geen halszaak.”

2. Toyota GT86

Het is altijd leuk als de fotograaf tevens de eigenaar is van de auto. Dat is hier het geval: @jonaskeppensphotography is de trotse bezitter van deze GT86 én degene die de foto heeft gemaakt.

Eric: “Wat. Een. Heerlijk. LICHT! Alhoewel het qua compositie misschien niet super spannend is, zorgt het licht en de positionering van de auto ervoor dat deze foto wat mij betreft toch in de top 3 thuishoort. Ook het gebrek aan reflecties op de flank van de gemodificeerde Japanner toont aan dat de fotograaf z’n huiswerk heeft gedaan.”

Machiel: “Ondanks de donkere locatie heeft Jonas er toch voor kunnen zorgen dat de auto er lekker uitspringt. Het licht dat door de ramen valt is heel mooi aangezet in de nabewerking. Ik had de compositie wel wat sterker gevonden als de auto meer links in beeld stond, maar verder een hele strakke plaat.”

Noortje: “Mooie tinten, interessante locatie en goed gespeeld met de lichtval! Ik ben wel benieuwd wat het had gedaan als de verlichting had aangestaan, zeker in combinatie met eventueel opwaaiend stof.”

1. Porsche 718 Cayman GT4

De Eifel is niet alleen een hele leuke omgeving om te rijden met een Cayman GT4, maar ook een mooie omgeving om foto’s te maken. @jarnobreur wist daar het maximale uit te halen, met een hele fraaie reeks foto’s.

Machiel: “De hele serie is geweldig, maar we moeten toch één foto kiezen. Deze nachtfoto is een kunstwerkje. De heuvelachtige omgeving en de sterrenhemel vormen een prachtig decor voor deze GT4. De blauwe kleur komt heel mooi tot zijn recht en het schijnsel van de lichten op de weg maakt de foto af. De Eifel was nog nooit zo mooi.”

Eric: “Wow, wat een sprookje! Een eindeloze onverlichte weg, een idyllisch klein dorpje in de achtergrond en als klapstuk een knalblauwe 718 Cayman GT4 onder een sterrenhemel. Wat een simpele maar heerlijke compositie waarin de lijnen van het wegdek verdwijnen in het oneindige en de verlichting van de Duitse sportwagen de omgeving verlichten. Heel artistiek!”

Noortje: “Hele fijne plaat van een zeer fotogenieke auto. Lightpainting leent zich goed voor deze kleur én de gekozen setting/locatie. Complimenten voor het nette resultaat. Op het eerste gezicht een serene sfeer, maar omdat er gekozen is het remlicht te gebruiken, beeld ik me in dat de GT4 ieder moment de duisternis in gelanceerd kan worden. Persoonlijk had ik de hoeveelheid/zichtbaarheid van de sterren in Photoshop wel wat realistischer geëdit.”

De jury is het in ieder geval eens: dit is duidelijk de winnaar. We beginnen het jaar dus lekker, met deze topplaat van Jarno. Hij krijgt een zeer verdiende Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100. Zijn foto zal tevens een maand lang onze Facebook-pagina sieren als headerfoto.

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!