Dit is de nieuwe F1 Medical Car, nu met 707 pk!

De nieuwe Medical Car voor 2023 is gewoon sneller dan de Safety Car. In een rechte lijn in ieder geval.

Aston Martin-liefhebbers komen ook in 2023 weer aan hun trekken, want het fameuze Britse merk blijft dit jaar de leverancier van de Safety Car en Medical Car. Naast Mercedes uiteraard. Aston Martin onthult nu als eerste de Safety Car en Medical Car voor 2023. Van die twee is vooral de laatste interessant.

De afgelopen twee jaar bestond het duo van Aston Martin uit een Vantage en een DBX. Dat blijft ook in 2023 het geval, maar de DBX heeft nu een flinke upgrade gekregen. De nieuwe Medical Car is namelijk een DBX707.

Deze auto was al voor het seizoen van 2022 onthuld, maar blijkbaar was de DBX707 toch niet op tijd om nog ingezet te worden als Medical Car. Nu is het dan wel zover: de 707 pk sterke super-SUV zal dit jaar in actie komen als F1-ambulance.

Aston Martin claimt dat de DBX707 de snelste auto in zijn soort is en dat zou zomaar kunnen kloppen. De enige SUV die het de DBX707 lastig kan maken is de Ferrari Purosangue. Die heeft iets meer vermogen (725 pk), maar de DBX heeft aanzienlijk meer koppel (900 Nm vs. 715 Nm).

Uiteraard zijn er wat kleine aanpassingen gedaan aan de DBX707 om deze geschikt te maken voor gebruik als Medical Car. Zo zijn de reguliere stoelen vervangen door kuipstoelen met zespuntgordels en is er communicatieapparatuur geïnstalleerd.

Dit alles is goed nieuws voor Alan van der Merwe, die ook dit jaar weer de Medical Car zal besturen. Ook Bernd Mayländer zal weer acte de presence geven, als bestuurder van de Safety Car. Voor hem geen upgrade dit jaar, want de Vantage is gewoon hetzelfde gebleven. Maar daarmee heeft hij natuurlijk niks te klagen.