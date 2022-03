F1 testdag 1: hoe verging het de nieuwe auto’s in Bahrein?

Op de eerste testdag in Bahrein hebben alle F1 teams weer wat rondes kunnen rijden. Hoe verging het ze vandaag?

Voor het echte racen moeten we nog even geduld hebben, maar dat betekent niet dat er niks gebeurt wat betreft F1 in 2022. Achter de schermen zijn de teams alweer druk bezig en dat beginnen we stukje bij beetje te zien. Zoals vandaag, toen alle teams weer rondjes mochten rijden op het circuit in Bahrein. De eerste testdag daarvan zit erop: dit zijn de tijden.

Tijden Formule 1 testdag Bahrein

Zoals altijd zijn tijden geen uitslagen dus dit betekent niet dat de leider de snelste auto heeft dit seizoen. Ook schitterden een paar coureurs in afwezigheid, in dit geval Max Verstappen, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda en de twee coureurs die we dit jaar gaan zien voor Haas: Mick Schumacher en Kevin Magnussen. Pietro Fittipaldi, die bij Haas de testdagen mag rijden, verscheen wel. Ook Daniel Ricciardo was er vandaag even niet bij door ziekte. Enfin, de tijden:

Een iets verrassender bord dan de vorige testsessies. Er zijn veel rondes gereden tijdens deze eerste F1 testdag in Bahrein en de snelste tijd van de dag gaat naar Pierre Gasly van AlphaTauri. De twee Ferrari’s volgden op kleine afstand, Lance Stroll van Aston Martin zette de op drie na snelste tijd neer en de terugkerende Alexander Albon zette voor Williams de op vier na snelste tijd neer. Zowel Russell als Hamilton gingen voor Mercedes de baan op, maar eindigden op plek 9 en 11. Wellicht dat Mercedes en hun nieuwe sidepods vooral even een teen in het water aan het dippen zijn: op de eerste dag gaat eigenlijk niemand tot het gaatje.

A closer look at Mercedes' astonishing innovation on the W13 from Barcelona to Bahrain 🔎#F1Testing #F1 pic.twitter.com/nTqgLrQBC5 — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

Max zijn teamgenoot Sergio Perez wist de RB18 ook niet hoger dan een tiende plek te krijgen. Dat terwijl hij met 137 rondes overduidelijk het langst de baan op is geweest. Het eindigde voor de Mexicaan trouwens in de grindbak. Geen crash, wel een kleine ‘oepsie’. Het zorgde voor een rode vlag in de sessie.

🚩 RED FLAG 🚩



Sergio Perez has beached his Red Bull at Turn 8 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/g5dfE6CsTG — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

Wie graag Max in plaats van Sergio op de baan ziet: die is morgen aan de beurt. Er zijn immers nog meer dan deze eerste F1 testdag in Bahrein.