Helaas: einde Smart Fortwo is bijna daar

De laatste échte Smart is binnenkort niet meer te bestellen.

Het A-segment lijkt langzaam maar zeker uit te sterven. De business case voor dit soort auto’s lijkt niet meer zo interessant te zijn anno 2023. Je zou denken dat dit ook het einde van Smart betekent, aangezien zij hun bestaansrecht ontlenen aan dit soort auto’s. Smart heeft echter een oplossing bedacht: ze gooien gewoon hun merkwaarden overboord en gaan zware cross-overs bouwen.

De Smart Forfour is al een tijdje niet meer te bestellen, maar de Fortwo is wel nog onder ons. Die is er alleen nog maar als EV, dus een goedkoop stadsautootje is het al lang niet meer. Desondanks is het qua afmetingen en uitstraling nog wel een echte Smart.

Aangezien de Forfour al niet meer te krijgen is, was het te verwachten, maar ook het einde van de Smart Fortwo is nu in zicht. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt dat de Fortwo vanaf mei niet meer te bestellen is. Duitse dealers hebben ook al een onofficiële ‘Final Edition’ in het leven geroepen, als uitzwaaimodel.

De Smart Fortwo is ook niet meer de jongste, want dit model draait al mee sinds 2014. De auto deelt zijn techniek met de Twingo. Die is er echter alleen als vierdeurs, dus de Smart Fortwo heeft met zijn zeer compacte afmetingen alsnog een USP.

Het gaat sowieso nog wel even duren voordat de laatste Smart Fortwo van de band gerold is. Als in april de orderboeken gesloten worden, zal de productie nog doorlopen tot midden 2024. Zo gaat dat met de levertijden van tegenwoordig.

Het is niet duidelijk hoe lang de Smart Fortwo nog in Nederland te bestellen is. Autoblog heeft de vraag uitstaan bij Smart Nederland, dus we komen erop terug zodra we meer weten.

Of dit het definitieve einde wordt van de Smart Fortwo? Dat is nog niet zeker. Er wordt gesproken over een opvolger, maar dat is sowieso nog toekomstmuziek. Smart gaat zich eerst richten op (voor Smart-begrippen) reusachtige auto’s als de #1 en de #3.