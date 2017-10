Kijk nou, dit is de nieuwe Ferrari FXX K Evoluzione [updated]

Ik heb zo'n trek in een FXX K Evoluzione...nee, ik wil geen gewone...

Nou ja, met zo’n gewone FXX K zou ik op zich ook blij zijn, maar feit is dat het nu niet meer de ultieme Ferrari is. Net als voorheen bij de op de Enzo Ferrari gebaseerde FXX, is er van de op de LaFerrari gebaseerde FXX K namelijk sinds gisteren een geëvolueerde variant verschenen.

De auto werd gepresenteerd tijdens Ferrari’s traditionele ‘Finali Mondiali’ feestje. De eerste indruk van de auto blijft min of meer hetzelfde, maar als je beter kijkt vallen toch wel wat flinke veranderingen op ten opzichte van de FXX K die we al kenden. De voorbumper en achterbumper zijn compleet anders vormgegeven en de achterspoiler loopt nu over de gehele breedte van de auto. Voorheen zaten er twee kekke losse vleugeltjes aan weerszijden van de auto. Zag er stiekem mooier uit, maar de nieuwe vleugel zal ongetwijfeld aerodynamische voordelen opleveren.

De foto’s zijn net verschenen via het Twitter-account van Ferrari Corse Clienti (Ferrari Races). De exacte specs hebben we nog niet, maar verwacht iets meer powahhh dan de 1.050 pk die de FXX K al had. Als resultaten uit het verleden een garantie voor de toekomst bieden dan zal de FXX K Evoluzione per ronde flink sneller zijn dan de FXX K. De FXX Evoluzione was op Fiorano namelijk liefst twee seconde sneller dan de FXX. Als we te weten komen hoeveel peerden dit racepeerd onder de kap heeft laten we het je uiteraard nog even weten.

UPDATE: Ferrari heeft inmiddels wat meer gezegd over de specs van de FXX K Evo. Het vermogen van 1.050 pk is (helaas) gelijk gebleven. Wel heeft de auto 23 procent meer downforce dan de FXX K. Ook is er nu nog een extra gallery met pics. Check ze allemaal hieronder.