Bemachtig deze Porsche 964 voor 130,81 Euro

We hebben er weer een! Een paar Britten hebben een loterij opgezet waarbij de prijs een dikke auto is, in dit geval een Porsche 964. Onlangs speelde dit model nog een hoofdrol in de film Atomic Blonde met Charlize Theron. Ondanks dat die film begint in 1988 en de 964 pas op de markt kwam in 1989 overigens, maar kniesoor die daar op let.

Voor honderd Pond kan je op Luckyfkr.com één van de maximaal duizend loten kopen om kans te maken op de inmiddels prijzige klassieker. Een snelle rekensom leert dat dit een bedrag van 100.000 Pond oplevert, wat trouwens wel een beetje overdreven is voor een gewone 911 Carrera 2 uit 1990 met Tiptronic versnellingsbak. Een redelijk exemplaar met de veel beter te pruimen handbak pik je tegenwoordig op voor ongeveer een halve ton in Euro’s. Alleen voor zeldzame speciaaltjes op basis van de 964 betaal je een veelvoud van dat bedrag.

De echte ‘lucky f*ckers’ in dit verhaal lijken dan ook vooral de organisatoren van deze loterij te zijn, hoewel zij claimen dat ze hun potentiële winst in de volgende auto zullen stoppen die verloot wordt. Desalniettemin is het wel een geinig idee om voor een klein bedrag kans te maken op een exoot. Lotje kopen dan maar?

Bedankt Dennis voor de tip!