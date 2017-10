Vallende boom sloopt Volkswagen Touran van de politie

Mercedes kan weer een extra order voor een B Klasse tegemoet zien waarschijnlijk.

Politieauto’s hebben het niet zelden zwaar, elk jaar wordt er duizenden keren schade gereden met de Streifenwagens. Dikwijls ligt de schuld bij de agenten zelf, maar in Borne was het gisteren botte pech die een nietsvermoedende Touran opeiste.

Het Noorden van het land werd afgelopen nacht geteisterd door een flinke storm die voor allerlei rottigheid zorgde. Hoewel de meesten lekker binnenzaten terwijl buiten de wind over de huizen woei, moesten sommigen erop uit om hun nobele taken uit te voeren. Dat dit niet zonder gevaar was bleek in het Twentse Borne, waar twee eiken geveld werden door de storm. Een van de TV-meubels in spe kwam pardoes op het dak van een politie-Touran terecht, waarin op dat moment twee dienstkloppers zaten.

Een van de twee is met nekklachten naar het ziekenhuis overgebracht, haar collega kwam er vanaf met hier en daar wat pijn. De Touran is vrijwel zeker afgeschreven en moest na het incident afgesleept worden. Hieronder zie je beelden van de geplette Volkswagen via RTV Oost.



Image-Credit: Politie Hof van Twente via Facebook