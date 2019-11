Dit is het DS Techeetah team

We nemen wederom een groot fabrieksteam onder de loep.

Het Formule E seizoen begint dit weekend weer, dus we gaan even wat dieper in op de deelnemende teams. We kunnen niet de Formule E behandelen en team DS Techeetah overslaan. Het is namelijk een succesvol team op de grid van de Formule E.

Twee seizoenen geleden pakte Jean-Eric Vergne (die andere VER) de rijderstitel. Toen reed het Techeetah team nog met Renault techniek. Vorig jaar werden zowel de rijderstitel als de constructeurstitel binnengehaald. In dat seizoen was DS, het premium luxemerk van Citroen, de technologische partner van het team.

Techeetah

De oorsprong van Techeetah komt bij Team Aguri vandaan. Voor wie die naam ‘Aguri’ een belletje doet rinkelen, inderdaad, dat was voorheen van 2006 tot 2008 een Formule 1 team. Het was dezelfde Aguri Suzuki die in 2013 een Formule E team oprichtte. Aguri heeft twee seizoen gereden in de Formule E (2014-15 en 2015-16). Vanwege de hoge kosten en stijgende professionaliteit gleed Aguri wat af en verkochten de boel aan Techeetah voordat het te laat was. Techeetah is een Chinees team dat samenwerkt met DS Automobiles.

DS E-Tense FE20

De auto waarmee de punten gehaald moeten worden, is de DS E-Tense FE20. Dat e-tense is net zoals de e-tron bij Audi. Het is een elektrisch sublabel. Dankzij de Formule E kan DS het label een sportiever en legendarischer imago krijgen. Daar zijn we allemaal gevoelig voor, want Porsche, BMW en Alfa’s kopen we niet vanwege hun lage prijs. De DS E-Tense FE19 is aanzienlijk sneller dan de auto van vorig jaar. Zo sprint deze auto van 0-100 km/u in 2,8 seconden, bijna een seconde sneller dan het jaar ervoor.De topsnelheid is niet zo hoog als een Formule 1 auto: 230 km/u.

Jean-Eric Vergne (29)

Deze naam komt de mensen die Formule 1 keken voor 15 mei 2016 nog wel bekend voor. Jean-Eric Vergne is namelijk een van de vele Formule-E coureurs met Formule 1 ervaring. Al in 2011 rijdt hij voor Red Bull diverse malen testsessies. In 2012 mag hij dan beginnen aan het echte werk, Vergne verschijnt aan de start in een Toro Rosso. Zijn teamgenoot? Daniel Ricciardo. Vergne heeft drie seizoenen gereden. In het eerste seizoen deed de Fransman het beter dan Ricciardo, de Australiër was in 2013 sterker. Aan het einde van het seizoen in 2015 krijgt Vergne te horen dat zijn plaats ingenomen zal worden door ene M. Verstappen. In 2015, 2016 en 2017 heeft Vergne simulatiewerk gedaan voor Ferrari en de overstap gemaakt naar de Formule E.

António Félix da Costa (28)

Vorig jaar reed Andre Lotterer nog voor Techeetah, maar die heeft de overstap gemaakt naar het team van Porsche. Dit jaar mag António Félix da Costa proberen de eer hoog te houden voor Techeetah. António Félix da Costa is een sympathieke coureur die het vooral van zijn doorzettingsvermogen en ondertussen ervaring moet hebben. Hij rijdt tijdens een kartsessie de gehele redactie op een ronde, maar op het hoogste niveau heeft de Portugees net even wat meer tijd nodig om te wennen. Een solide laatbloeier, zo u wilt. In de Formule E heeft hij zowel in zijn eerste seizoen als vorig seizoen een race weten te winnen.