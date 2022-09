Dit is de nieuwe Maserati GranTurismo van alle kanten!

Maserati laat de nieuwe GranTurismo Folgore alvast vanuit alle hoeken zien én we krijgen de eerste specs.

Hoe weet je dat een ontwerp tijdloos is? Als je gewoon 15 jaar na de onthulling een opvolger kan uitbrengen die er bijna hetzelfde uitziet. Dat is precies wat Maserati doet met de nieuwe GranTurismo. We geven ze geen ongelijk, want de GranTurismo blijft een van de mooiste auto’s van de laatste 20 jaar.

Van alle kanten

We kregen eerder al wat plaatjes van de voorkant te zien, maar nu kunnen we de compleet nieuwe Maserati GranTurismo van alle kanten bekijken. De auto is nog niet officieel onthuld, maar Maserati deelt al wel een video waarin de auto gewoon vol in beeld is.

Lange motorkap

Zoals jullie weten wordt de nieuwe GranTurismo elektrisch, maar gelukkig heeft Maserati de proporties intact gelaten. We zien tegenwoordig heel veel EV’s met rare verhoudingen, maar de GranTurismo heeft nog een prachtige lange ‘motorkap’. Van de zijkant is de auto bijna identiek aan zijn voorganger.

Grille

De GranTurismo Folgore – zoals de auto gaat heten – heeft ook nog gewoon een grille. Ook het front oogt dus heel vertrouwd. De neus is uiteraard wel wat gemoderniseerd met koplampen in de stijl van de MC20 en een meer afgeronde grille.

Achterkant

De voorkant van de GranTurismo Folgore hadden we al gezien, maar Maserati laat nu ook de achterkant zien. Ook hier zien we de designtaal van de MC20 terug,,met name in de achterlichten. De uitlaten schitteren door afwezigheid. In plaats daarvan zien we een laadklepje onder het linkerachterlicht.

Interieur

Het enige wat Maserati nog niet laat zien in de video is het dashboard. Dat is nog ‘Confidential’. We verwachten dat hier wel flinke wijzigingen worden gemaakt. Het interieur van de GranTurismo is toch iets minder tijdloos dan het exterieur. We krijgen wél een blik op die stoelen, die in dit geval zijn bekleed in een fraaie blauw-witte kleurstelling. Dat ziet er alvast goed uit.

Geluid

Qua looks doet de nieuwe GranTurismo Folgore dus niet onder voor zijn voorganger. Qua geluid natuurlijk wel. Maserati voegt nog een zoem-geluid toe voor een beetje beleving, maar dat kan nooit het geluid van de best klinkende V8 ooit vervangen.

Prestaties

Om het gebrek aan geluid een beetje goed te maken wordt de nieuwe GranTurismo wel de snelste Maserati ooit. De Italianen verklappen alvast hoe snel de GranTurismo Folgore precies wordt. 0-100 km/u duurt slechts 2,7 seconden. De topsnelheid is ook heel indrukwekkend voor een elektrische auto. Die komt boven de 320 km/u te liggen. Het laden gaat trouwens ook heel snel: je krijgt er 100 km range bij in 5 minuten.

Onthulling

De Maserati GranTurismo Folgore heeft dus al veel van zijn geheimen prijsgegeven. De officiële onthulling kan daarom niet ver weg zijn, zou je denken. Toch gaat dat nog even duren. Volgend jaar wordt de nieuwe GranTurismo pas echt helemaal onthuld.

De hele video, waarin beroepsgrappenmaker Sebastian Maniscalco een ritje krijgt in de auto, kun je hieronder bekijken: