Deze keurige E55 AMG is spotgoedkoop

Waarom er zo weinig voor deze keurige E55 AMG gevraagd wordt, is ons een raadsel. Of is er een anaconda onder het gras?

Als het gaat om de vader aller supersedans, kijken we al snel naar de BMW M5. Dat is voor velen toch de ‘echte’. En natuurlijk, dat is een geweldige auto. Maar de Mercedes-Benz 500 E (W124) behoort zeker aan de top van iedereens shortlist te staan. Dat is ook het geval. De tijden dat je een fris exemplaar voor de prijs van een Volkswagen Polo kan oppikken zijn er nooit echt geweest, maar een 500 E (of E500) voor weinig: dat komt niet meer voor.

Zijn opvolgers, de E50 en E55 AMG van de W210-generatie zijn op sommige punten beter, maar combineren niet de mythische status van het W124-platform en de samenwerking met Porsche. Maar hoe zit het dan met de W211? Dat was namelijk een absoluut monster. De BMW M5 had 400 pk, de Jaguar S-Type R had 405 pk en de Audi RS6 maar liefst 450 stuks. En de E55 AMG? 476!

700 Nm aan koppel. 700.

En het is niet dat je dan geen koppel hebt, want dankzij de supercharger heb je ook nog eens 700 Nm aan koppel. De E55 was daarmee eigenlijk te snel. AMG was er dan ook snel bij om de SL55 AMG (die rond dezelfde periode op de markt kwam) een powerboost te geven (naar 500 pk). De reden: de stijvere, lichtere en meer aerodynamische E55 AMG bleek sneller te zijn. Wat betaal je nu eigenlijk voor zo’n exemplaar? Nou, niet zoveel dus!

Deze E55 AMG op Marktplaats heeft een vraagprijs 13.200 euro. 13.200! Dat is ons inziens erg weinig voor wat eruit ziet als een keurige E55 AMG. Natuurlijk, er zitten facelift-achterlichten op, die op de E63 AMG thuishoren. Maar ach, een kniesoor die daar op let. Het is ook niet zo dat de auto extreem veel kilometers heeft gelopen. Sterker nog, voor een auto van dit kaliber is 123.000 km een zeer acceptabele kilometerstand. Daarbij is het ook géén importauto, dus je kan bij de Nationale Auto Pas de stand controleren of deze logisch is.

Aandachtspuntjes keurige E55 AMG

Er zijn volgens de verkoper een paar aandachtspuntjes. Het infotainmentscherm heeft wat dode pixels, er is schade aan het rechterachterwiel en het achterraam moet nagekeken worden. Dat valt op zich allemaal nog wel mee. Het enige dat wat argwaan oproept is de ‘SAM’, een module voor de electronica dat voor de nodige hoofdbrekens kan zorgen. Maar dan nog, ook dat is wel te verhelpen, toch?

Sowieso is het fijner om de mankementen van te voren te weten dan achteraf, nietwaar? Kortom, een keurige E55 AMG met een paar issues waar je nog jarenlang van kunt genieten. En met en 0-100 km/u tijd van 4,7 seconden en een top 250 km/u (zonder begrenzer haal je met gemak 300 km/u) ben je veel sneller dan een 500 E. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

