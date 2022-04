Goed nieuws: de nieuwe GranTurismo is een kopie van de oude

De nieuwe GranTurismo lijkt sprekend op de oude, maar ons hoor je niet klagen. Niet over het uiterlijk in ieder geval.

Als het aan Maserati had gelegen hadden ze de GranTurismo nooit uit productie gehaald. Ze hebben dit moment ook zo lang mogelijk uitgesteld. Na 12 jaar is het doek echter toch gevallen. In 2019 rolde de laatste GranTurismo van de band. De auto kan de geschiedenisboeken in als één van de fraaiste én best klinkende auto’s van zijn tijd.

Volledig elektrisch

Deze gouden combinatie zal helaas niet terugkeren bij de opvolger. Zoals we al lang weten, wordt deze volledig elektrisch. Het kenmerkende gebrul van de V8 is dus helaas verleden tijd en wordt ingeruild voor een klinisch UFO-geluid.

Design

Er is gelukkig ook goed nieuws: qua design blijft de nieuwe GranTurismo wél heel dicht bij zijn voorganger. Op een nieuwe foto van Maserati is dit nu heel duidelijk te zien (zie headerfoto). Een beetje jammer dat de heren in pak er zo nodig voor moesten staan, maar het zij zo.

Neus van de MC20

Van de zijkant bekeken lijkt de nieuwe GranTurismo zoveel op de oude, dat je bijna zou denken dat het een mule is. Toch lijkt het wel degelijk om het nieuwe model te gaan. De ontwerpers hebben gewoon het vorige model als basis genomen (geef ze eens ongelijk) en daar de neus van de MC20 op geplakt.

Briljant ontwerp

Het feit dat het originele design met wat kleine wijzigingen weer jaren mee kan, bewijst maar weer eens wat een briljant ontwerp het was. De man die hiervoor de alle lof verdient is Jason Castriota, die ook de Ferrari 599 GTB Fiorano tekende.

Hypercar

Het geluid was ook briljant, maar dat keert zoals gezegd niet terug. Maserati probeert dit te compenseren door de nieuwe GranTurismo extreem veel pk’s te geven. Maserati’s hoofd productplanning liet tegenover AutoExpress weten dat de topversie meer dan 1.200 pk krijgt. Daarmee komt de GranTurismo dus in hypercar-territorium.

Topsnelheid

De nieuwe GranTurismo moet in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/u knallen en een top halen van 300 km/u. Dat laatste lukt met een oude GranTurismo trouwens ook. Topsnelheid is nu eenmaal niet het sterkste punt van EV’s.

Debuut

Desondanks zijn we heel benieuwd naar het eindproduct. Onze nieuwsgierigheid wordt als het goed is volgend jaar bevredigd. Dan moet de nieuwe GranTurismo zijn marktdebuut beleven.