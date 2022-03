Nieuwe Maserati GranTurismo krijgt “meer dan 1.200 pk”

De nieuwe Maserati GranTurismo is bijna hier en krijgt volgens een Maserati-honcho meer dan 1.200 pk. Dat heeft natuurlijk een welbekende reden, maar vrees niet!

Wanneer het gaat over de Maserati MC20, gaat het vaak over hoe die auto een sportauto is die Maserati in jaren niet meer gezien heeft. Ergens zou je zeggen dat zo’n uitspraak oneerlijk is tegenover de GranTurismo. De luxueuze coupé met zijn 4.7 liter ‘F136’ V8 is, helemaal als MC Stradale, aardig sportief. Toch ligt het anders. De MC20 is een soort junior-Ferrari, een echte supercar. De GranTurismo is, nou ja, een Gran Turismo of GT.

Nieuwe Maserati GranTurismo

Het betekent in ieder geval dat de MC20 en GranTurismo zo van elkaar verschillen, dat ze naast elkaar mogen bestaan. Nu de MC20 zijn afdruk alvast heeft achtergelaten, komt er ook een opvolger voor de GranTurismo. Maserati bevestigt dat de nieuwe GranTurismo geïntroduceerd wordt in 2023.

“Meer dan 1.200 pk”

Als we de afbeeldingen mogen geloven, komen we op geteaste wijze te weten dat de nieuwe Maserati GranTurismo inderdaad een soort oude GT met MC20 front wordt. Uiteraard zal de techniek van de auto wat meer heden ten daags worden en dat geldt ook voor de aandrijflijn. De nieuwe GranTurismo wordt namelijk leverbaar in twee versies, waarvan de topversie volgens productplanner Francesco Tonon “meer dan 1.200 pk” krijgt. Dat meldt AutoExpress. Hierdoor is minder dan drie seconden naar de 100 mogelijk en een topsnelheid van 300 km/u te doen. Het addertje onder het gras? De GranTurismo met deze specs wordt een EV. Dat wisten we al, maar het gaat dus wel een lekker snelle EV worden. De Maserati GranTurismo EV komt direct bij de introductie in 2023 beschikbaar en wordt de eerste volledig elektrische Maserati. Al volgt een EV-versie van de Grecale spoedig. Maserati gaat een eigen ontwikkeld platform gebruiken en dus níét het STLA-platform van moederbedrijf Stellantis.

Nettuno

Mocht je nou fervent anti-EV zijn of gewoon de benzinemotor in de MC20 briljant vinden, ga dan niet nu al huilen in de foetushouding. De andere versie van de nieuwe Maserati GranTurismo krijgt namelijk ‘gewoon’ de nieuwe Nettuno-motor mee. Dat is de naam die Maserati hun nieuwe 3.0 V6 met twee turbo’s heeft gegeven en dat is dus de krachtbron van de MC20. Specs zijn niet bekend, maar een getal rond de 600 pk is gezien de MC20 niet ondenkbaar.

Folgore

Maserati noemt hun nieuwe elektrificatiestrategie waar de nieuwe GranTurismo deel van uitmaakt ‘Folgore’. Dit betekent hun offensief aan elektrische auto’s dat vanaf 2023 gaat verschijnen. Naast dus de elektrische GranTurismo en Grecale komen er in 2025 ook een elektrische MC20, Quattroporte en Levante op de markt. Die laatste twee krijgen tegen die tijd een opvolger en deze worden alleen geleverd als elektrische auto’s. Maserati hun nieuwe Formule E team gaat ervoor zorgen dat straatauto’s het race-DNA ook krijgen. Spannende jaren dus voor Maserati.