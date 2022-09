Hoe maak je de perfecte advertentie op Marktplaats?

Altijd handig om te weten hoe je de perfecte advertentie maakt op Marktplaats. Toch?

Laten we heel eerlijk zijn, een slechte advertentie op Marktplaats zorgt er meer dan eens voor dat je minder serieus naar het aangeboden product kijkt, toch? Advertenties vol met spelfouten, zonder leestekens en in onbegrijpelijk Nederlands geschreven nodigen nou niet bepaald uit om verder te lezen.

Een voorbeeldje hiervan zagen we een poosje terug op Autoblog. In een artikel werd melding gemaakt van een rode Golf Country op Marktplaats. De auto was zó leuk, dat die een stukje waard was. Alleen de advertentietekst was zó slecht, dat daar in de comments melding van werd gemaakt. Autobloglezer @eenpaard zei: “Met zo’n advertentietekst zoekt hij het maar uit.”

Die tekst zal dan wel oprecht slecht geweest zijn. Oordeel zelf!

Slechte advertentie is slechte verkoop

Je ziet het, bovenstaande advertentie is niet alleen in een welhaast onbegrijpelijke vorm van Nederlands geschreven, hij is ook bijzonder onsympathiek. Ik begrijp @eenpaard wel, ik zou bij zo’n advertentie ook liever even verder kijken of er nog iets anders te koop staat. En dat is zonde, want de auto zelf is wél leuk…

Wat overigens ook niet klopt, beste adverteerders, is de volgende zin. “De auto verkeerd in nieuwstaat”. De verkeerd geplaatste ‘d’ is in dit geval fout en tevens correct tegelijk. Die leg ik uit. ‘Verkeerd’ is hier namelijk verkeerd. Het moet in dit geval ‘verkeert’ zijn. Let daar ook even op! Het staat namelijk een beetje sullig en het komt heel vaak voor…

Maar wat is dan de perfecte advertentie?

Als je wél een goede advertentie wil schrijven, let dan -zoals aangegeven- op je spelling en het verder correct gebruik van de Nederlandse taal. Dat is duidelijk. Maar er zijn nog veel meer zaken waar je aan kunt denken bij het schrijven van de perfecte advertentie op Marktplaats.

Als jij als particulier een auto verkoopt, zorg dan dat je betrouwbaar overkomt op eventuele kopers. Vertel iets over jezelf, over de ervaringen met de auto en waarom je hem wegdoet. Wees ook eerlijk over eventuele gebreken, dat straalt vertrouwen uit.

Zet het belangrijkste bovenaan

De eerste 140 tekens van een advertentie zijn te zien op de resultatenpagina (de overzichtspagina met alle advertenties) en springen dus direct in het oog. Daarom is het slim om meteen aan het begin van de tekst de unieke eigenschappen van jouw auto te benoemen.

Niet iedereen leest de hele advertentie, dus het is belangrijk om de lezer zo snel mogelijk te overtuigen. Houd hierbij bijvoorbeeld goed je doelgroep voor ogen. Is jouw auto de perfecte gezinsauto met een derde zitrij, veel ruimte achterin, en schuifdeuren voor een makkelijke instap? Begin hier dan je advertentie mee.

Hou het vooral kort!

Probeer je advertentie kort, bondig, en leesbaar te houden. Gebruik een alinea-indeling met witregels en opmaak om de tekst overzichtelijk te maken. Daarbij kun je de aandacht vestigen op belangrijke woorden door ze vet te maken en kun je voor een heldere structuur opsommingstekens gebruiken.

Overigens is het niet aan te raden om van de advertentie een hele opsomlijst te maken. Begin met een introductie waarin je eerst de belangrijkste punten benoemt. Als je bij het aanmaken van je advertentie je kenteken ingeeft, worden de belangrijkste kenmerken al automatisch voor je ingevuld. Is dat even makkelijk?

Controleer deze en vul aan met de unieke opties van jouw auto. Zo heeft een koper een volledig beeld van alle (technische) informatie.

Zorg voor goede foto’s

Je neemt de moeite om een advertentie aan te maken op Marktplaats. Neem dan ook de moeite om een setje goede foto’s te maken. Dus niet alleen de voor- of achterkant. Maar ook beide (!) zijkanten van het voertuig. Wees eerlijk over een eventueel krasje of bijvoorbeeld velgschade, zodat je niet ter plaatse met de proefrit een vervelende discussie krijgt.

Je kunt 24 foto’s uploaden bij je advertentie. Voldoende om de auto vanbuiten en vanbinnen te tonen. Men waardeert het ook als je de boekjes erbij fotografeert, inclusief twee sleutels mochten deze nog aanwezig zijn.

Alle gereedschap voor de perfecte advertentie

En hiermee hebben we je alle tools gegeven die je nodig hebt om de perfecte advertentie op Marktplaats te zetten. We hopen dat je er iets aan hebt gehad!

Maar sowieso wensen we je succes met de verkoop! Maar dat komt nu vast en zeker goed!