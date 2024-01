Er is bar weinig animo voor subsidie nieuwe EV’s

Het loopt vooralsnog geen storm, met die SEPP-subsidie (ja, dat is dubbelop).

Niet iedereen is even enthousiast over de EV-subsidie voor particulieren (a.k.a. de SEPP-subsidie), zo schreven we vanochtend. Uitgerekend Natuur & Milieu heeft commentaar op deze subsidie. Ze vinden dat dit geld vooral in de zakken van mensen met hogere inkomens terechtkomt. Dat klopt, maar ja, dat zijn nu eenmaal de mensen die nieuwe auto’s kopen.

Maar hoe hard gaat het eigenlijk met de subsidie, die sinds 9 januari weer aan te vragen is? Nou, niet bijster hard. Op dit moment is er nog €55.190.000 beschikbaar voor nieuwe auto’s, wat neerkomt op 95% van het totale budget.

Jasper Verweij (Mr. Kenteken) heeft de cijfers even vergeleken met voorgaande jaren en wat blijkt? Het animo is dit jaar een stuk lager. In 2022 was op dit moment al 40% van de subsidie vergeven en in 2023 was dit zo’n 18%. Nu is het maar 5%. En dat terwijl het budget kleiner is (58 i.p.v. 67 miljoen).

We weten natuurlijk nog niet wat er de rest van het jaar gaat gebeuren, maar vooralsnog kennen de subsidieaanvragen voor nieuwe EV’s een hele moeizame start. Het animo voor de subsidie lijkt dus met het jaar af te nemen.

En hoe zit het met de subsidie voor tweedehands EV’s? Hiervoor is nog wel aardig wat interesse. Hiervan is al 16% uitgedeeld. Het budget is weliswaar ook iets kleiner (29,4 miljoen i.p.v. 32,4 miljoen), maar er zijn niet significant minder aanvragen dan vorig jaar.

Dit alles is natuurlijk goed nieuws voor Natuur & Milieu. Er is tot dusver €4.830.000 naar tweedehands EV’s gegaan en maar €2.810.000 naar nieuwe EV’s. Oftewel: minder geld naar de hogere inkomensgroepen.

Grafiek: Jasper Verweij

Foto: de vernieuwde Model 3, gespot door @julian06