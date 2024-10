Nissan probeert mensen met gratis laden in een Ariya te krijgen

Zou jij een Ariya Nismo kopen als je een jaar gratis laden krijgt?

Japanners en elektrische auto’s, het is op een of andere manier een lastige combinatie. De Honda e was een flop, de Mazda MX-30 was een flop en de Nissan Ariya is ook niet direct een verkoopkanon. Een dure Nismo-versie gaat daar waarschijnlijk weinig aan veranderen.

Dat is wel de nieuwste toevoeging aan de prijslijst. Vorige maand presenteerde Nissan de Ariya Nismo, een 435 pk sterke topversie. Daarmee is ‘ie in ieder geval snel, maar het Nismo-label belooft meer dan dat. Het zou ook een auto moeten zijn met “weergeloos rijgedrag”, aldus Nissan.

Over het rijgedrag kunnen we verder niet oordelen, maar we kunnen nu wel wat zeggen over de prijs. Die maakt Nissan vandaag bekend. De Ariya Nismo is er vanaf €60.490. Dat is €5.000 duurder dan de gewone Ariya met vierwielaandrijving. De meerprijs valt op zich nog mee, maar 60 mille blijft wel veel geld natuurlijk.

Nissan heeft goed nieuws: als je een van de eerste 250 klanten bent krijg je de “exclusieve” en “iconische” kleur Stealth Grey. Oftewel: je krijgt een grijze Nissan. Interessanter is dat je óók een jaar gratis laden krijgt als je als vroege vogel een Ariya Nismo koopt. Dat is dan weer wel een leuk extraatje.

Let op: daarvoor moet je wel een van de eerste 250 klanten zijn in heel Europa. Dat is bij nader inzien ook wel logisch, want in Nederland gaat het nog wel even duren voordat er 250 Ariya Nismo’s verkocht worden. In totaal zijn er dit jaar namelijk tot nu toe 394 Ariya’s geregistreerd.