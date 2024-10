Porsche deelt eerste details 992.2 GT3

De nieuwe Porsche 911 GT3 is onderweg en dit weten we nu over de 992.2!

Kijk, das interessant hè. Van de eerste lichting 992 (die we nu 992.1 noemen) kwam geen GT2 RS. De GT-line-up bleef beperkt tot de 911 GT3 en GT3 RS. Niet dat er niet genoeg varianten van de 992 bestonden. Een Dakar, een Sport Classic, een ST, een speciale versie van de Turbo. Het liep de spuigaten uit wat dat betreft.

Porsche 992.2 GT3

De line-up van de GT-modellen was wat exclusiever. Goed, we zijn nu dus bezig met de 992.2. Op basis van de facelift komt Porsche GT als eerste met de nieuwe 992.2 GT3. Het is het eerste GT-product van de facelift. Het merk uit Zuffenhausen heeft door middel van een teaser de eerste details bekendgemaakt van der neue.

Informatie met betrekking tot het motorblok, vermogen en looks. Nee, daar wil Porsche nog niets over kwijt. Wel deelt het merk dat de nieuwe Porsche 992.2 GT3 meteen in twee modelvarianten op de markt komt. Welke varianten willen ze niet zeggen. Dat is makkelijk te raden: een gewone GT3 en eentje zonder vleugel (Touring).

Op basis van de teaser kun je voorzichtig concluderen dat het een échte facelift betreft. De spoiler met zwanenhals is niet opeens extreem anders, deze lijkt met een kleine evolutie gerecycled te worden op de nieuwe GT3. Nieuwe bumpertjes, verlichting, een pk’tje of 10 erbij. Je kent het wel.

Daarnaast wekken beide facelift GT3’s “meer emoties op“, wat dat ook mag betekenen. Tevens zijn er meer individualiseringsmogelijkheden en belooft Porsche meer innovatie. Hmm, actieve aerodynamische poespas van de RS nu ook op de GT3? DRS? We gaan het zien.

Aan merkambassadeurs Walter Röhrl en Jörg Bergmeister de deftige taak om de auto, samen met GT-baas Andreas Preuninger, te onthullen. Je hoeft niet veel geduld te hebben. De onthulling van de nieuwe Porsche 992.2 GT3 is al aanstaande vrijdag. Het merk verzocht onder meer een livestream op YouTube en LinkedIn.