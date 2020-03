Pininfarina Battista Anniversario is nóg specialer

Want een Battista met 1.914 pk en een acceleratietijd van minder dan 2 seconden, was niet speciaal genoeg: dit is de Pininfarina Battista Anniversario.

Wat gebeurt er als je een Italiaans designhuis loslaat op één van de meest besproken elektrische hypercars? Dan krijg je de Pininfarina Battista. Het designhuis, bekend van een barstensvol portfolio aan klassieke en moderne ontwerpen, heeft een Italiaanse twist gegeven aan de Rimac C_TWO. Die kennen we natuurlijk al: het was één van de sterren van de show van de vorige autoshow van Genève.

Speciale editie

De basis is dus bekend, maar nu mogen we kennis maken met de Pininfarina Battista Anniversario. Een extra speciale versie van diezelfde auto. De naam betekent uiteraard ‘jubileum’ in het Italiaans en daarmee viert het merk dan ook hun negentigjarig bestaan.

Exterieur

Qua plaatwerk is het dus allemaal een bekend recept. De kleurstelling is nieuw, met een half zilver en half zwart exterieur. Ook wordt er blauw verwerkt in de details, samen met hier en daar wat donkerblauw koolstofvezel. Witte strepen op de banden en lichtgewicht magnesium vijfspaaks velgen maken de Anniversario af. Laatstgenoemde scheelt trouwens ook nog een tikkeltje in het gewicht.

(Nog steeds) extreme specs

De specificaties zijn dus ongeveer hetzelfde, maar nog steeds duizelingwekkend. Het gaat om een volledig elektrische hypercar met 1.914 pk en 2.300 Nm koppel. Doordat al dat koppel meteen beschikbaar is, sprint de auto van nul naar honderd in ongeveer 1,9 seconden. Ook de prijs is vrij extreem: met 2.600.000 euro is het bepaald geen koopje.

Daar er 150 stuks van de reguliere Battista komen, is deze speciale editie écht speciaal. Er komen slechts vijf stuks van de Anniversario. Deze zullen de reguliere Battista vergezellen op de assemblagelijn tegen het einde van 2020. Uiteraard zouden we de nieuwe Battista-versie te zien krijgen in Genève, nu wordt de publieke tentoonstelling van de auto uitgesteld tot het Goodwood Festival of Speed.