Dit is de nieuwe Toyota Corolla Cross, een compacte SUV

Omdat er nog niet genoeg compacte SUV’s zijn, springt ook Toyota in dat gat met de nieuwe Corolla Cross.

Toyota is niet voor niets een van de grootste autoproducenten ter wereld geworden. Dat bereikten ze door onder meer heel goede auto’s te bouwen, maar ook door goed in te springen in de vraag die de markt heeft. En tegenwoordig wil iedereen hoog zitten, maar niet té groot rijden.

En zie hier, Toyota komt met hun interpretatie van de compacte SUV; de Corolla Cross. Een auto die hier geheid goed gaat verkopen, want het is precies waar het gros van autorijdend Nederland om schreeuwt; hoog, hybride, betrouwbaar en niet te opvallend. De speerpunten van Toyota.

De Corolla Cross is altijd hybride

Goed nieuws dus voor de leaser die binnenkort iets nieuws mag uitzoeken. De Corolla Cross komt er enkel en alleen als hybride. Dat is goed nieuws voor de portemonnee, want auto’s met die aandrijflijn kosten maandelijks minder centjes. Bovendien spaar je het klimaat ermee, want minder uitstoot.

Om te begrijpen waar Toyota de nieuwe Corolla Cross positioneert, kun je hem het beste vergelijken met zijn concerngenoten. Hij gaat een plekje innemen tussen de C-HR en de RAV4. Qua formaat valt hij daar ook precies tussenin.

Hij is namelijk 4,46 meter, 1,83 meter breed en 1,62 meter hoog. Dat maakt het de Corolla Cross zo’n 10 centimeter langer, 5 centimeter hoger en iets breder dan de C-HR. De RAV4 is dan weer 11 centimeter langer dan de Japanse nieuweling.

De motor kennen we al uit andere modellen. Er zit namelijk een doorontwikkelde versie van de 2.0 Hybrid-aandrijflijn in uit de C-HR en de gewone Corolla. Die aandrijflijn levert 197 pk, 13 pk meer dan in de andere modellen die dezelfde krachtbron gebruiken. Daarmee zit hij in 8,1 seconden op de 100. Hoe hard hij uiteindelijk gaat, wil Toyota niet verklappen.

Prijzen en leverdata nog niet bekend

De Corolla Cross is dus nu officieel voorgesteld voor de Nederlandse kopers, maar dat is vooralsnog alles. Wanneer hij leverbaar wordt in ons land, is nog niet bekend, evenals de prijzen.

Maar als we dat weten, lees je het hier als eerste!!