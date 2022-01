Nieuwe Toyota Sequoia: groot en uitgesproken

De huidige designtaal van Toyota is toepast op de vernieuwde Sequoia. De enorme SUV is aanweziger dan ooit. Een uitgesproken Toyota!

Zeker zo in de rode kleur is de vernieuwde Toyota Sequoia onmogelijk te missen. Het model bestaat al vele jaren op de Noord-Amerikaanse markt en is echt gericht op grote families die op vakantie veel bagage moeten meenemen. In Amerika zijn er meerdere merken die flink grote SUV’s in het gamma hebben, terwijl we hier in Nederland het hooguit moeten doen met bijvoorbeeld een BMW X7.

De Sequoia van Toyota was nooit echt een uitgesproken model, tot nu met deze vernieuwde variant. De tweede generatie gaat all in om de harten van de Amerikanen te veroveren. Een uitgesproken kleur, styling en een modern interieur zijn de troeven waar deze SUV het van moet hebben. We hebben het over een Toyota en dus is het een hybride, de i-Force Max technologie in dit geval. Geen laffe troep onder de motorkap, maar een 3.5-liter grote V6 met twee turbo’s, gekoppeld aan een 10-traps automaat. Het blok levert 443 pk en 790 Nm aan koppel. Deze krachtbron vervangt de 5.7-liter V8 uit de eerste generatie Sequoia.

Met een optioneel TRD Sport pakket, 20-inch wielen en een lekker kleurtje staat er echt wel een apparaat op je oprit. En hoewel we het hebben over een grote SUV, kunnen we niet exact de maten vertellen. Toyota Amerika heeft niet bekendgemaakt hoelang of hoe breed de nieuwe Sequoia is. De verkoop van het model gaat deze zomer van start in de States, prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. De Toyota gaat onder meer concurreren met de Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Jeep Wagoneer en de Ford Expedition.