Corolla Cross GR Sport is ultieme vinex-mobiel

En dat bedoelen we overigens heel positief! Reken maar dat je overal ter wereld de Toyota Corolla Cross GR Sport gaat vinden.

Het liefst wil je als fabrikant een auto die wereldwijd aanslaat. Eentje waarbij je met minimale aanpassingen heel veel exemplaren kunt wegzetten. Het is een truukje dat Tesla en Porsche beide uitstekend beheersen. Het zijn een van de weinige merken die bijna overal dezelfde auto’s verkopen.

Toyota heeft soms per continent of zelfs voor landen specifieke modellen. Maar gelukkig zijn daar ook de hardlopers als de RAV4 en de Corolla. Mocht je niet kunnen kiezen tussen die twee, is de Corolla Cross de uitgelezen auto voor jou, je eega, de 2,4 kinderen, videocamera en zak met toffee’s. Reken maar dat dit een populaire auto gaat worden. Dat is lekker voor een fabrikant.

Corolla Cross GR Sport

Maar het wordt nog beter als je sportpakketten kunt verkopen. Voor de fabrikant kost het immers niets extra om te maken, maar er wordt een hoop extra geld voor gevraagd (en betaald). Toyota verenigt het nuttige met het aangename met deze Corolla Cross GR Sport. De Corolla Cross is het crossover-esque model van de Corolla en de GR Sport maakt er een sportief feestje van.

Het is belangrijk om te weten WAAR de ‘GR’ letters staan. Als het voor de typenaam is, is het een hete auto (GR Yaris, GR Supra), maar is het erachter, dan valt het redelijk mee. Dan betreft het een sportievere aankleding van de auto.

Recept

Het recept is inmiddels bekend. Iets sportievere bumpers, grotere wielen, een strakker chassis en aangepaste besturing. Ook het interieur is op subtiele wijze sportiever gemaakt.

Qua motoren is er keuze uit een atmosferische 1.8 of een versie met hybride setup én vierwielaandrijving. Net als de gewone Corolla Cross is de Corolla Cross GR Sport niet voor Europa bedoeld. Althans, nog niet. Een autotype als dit moet in Europa en zeker in Nederland goed scoren. Want zeg nu zelf, dit past toch perfect in een Vinexwijk? Trekhaak erop met fietsendrager, Bobbejaanland-stickers en dus die GR-badge.

Meer lezen? Dit zijn 14 opmerkelijke Corolla-derivaten door de jaren heen!