Dít is de nieuwe vriendin van Max Verstappen

En de grote vraag is natuurlijk: is het wat?

Zo ondertussen wisselt Max Verstappen vaker van vriendin dan van Renault-motor. Gelukkig betekent dat in dit geval geen gridstraf! Wat voor vlees heeft hij dit keer in de racekuip? Haar naam is Dilara en ze komt uit München, Duitsland. Op de foto boven is het de dame met de blauwe trui aan, links op de voorgrond. Voor wie links en rechts soms moeilijk uit elkaar kan halen kan de gele pijl soelaas bieden.

Volgens een anonieme bron hebben de twee sinds kort een relatie, maar kennen ze elkaar al een langere tijd. Ondanks dat ze Duitse is, woont en studeert ze op dit moment in Londen. Op haar Instagram-account heeft diverse foto’s laten zien dat ze kerst vierde met de Verstappens en Jos (die weer vrijgezel is) schijnt helemaal weg van haar te zijn. Waarschijnlijk heeft ze onderschat hoe populair haar nieuwe vriend is, want haar account is onlangs afgeschermd.

Waarschijnlijk zal meer nieuws snel volgen. Max heeft in het verleden al meer vriendinnen gehad: in 2015 had hij verkering met Audi-coureur Mikaela Ahlin-Kottulinsky en in 2016 was hij met Maxine Pourquie aan het brommers kiek’n.