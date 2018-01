Is dit de gaafste Range Rover ooit?

Hier worden we namelijk erg blij van!

Het is een van de betere trends van de afgelopen paar jaar: restomodden. Het recept is eigenlijk heel erg simpel. Pak een oude iconische auto, pas alles aan wat je maar aan wil passen en zorg ervoor dat het bijna niet opvalt. Enkele bekende namen in de business zijn Singer, Alfaholics en natuurlijk Eagle. Zelfs in ons eigen landje zijn er restomodders die zich bezighouden met Land Rover Defenders. Maar wat moet je doen als je liever een luxere Range Rover hebt? Je kan bij Kingsley terecht. Bij Kingsley worden vooral de imperfecties van de klassieke Range Rover aangepakt.

Mocht je het een tikje extremer wensen, staat Jensen voor je klaar. Maar Jensen is toch een oud Brits sportwagenmerk? Klopt. Maar dat merk is al jaren niet meer actief. Het nieuwe Jensen (Jensen International Automotive) is een bedrijf dat jullie allemaal kennen van de moderne variant van de restomod-versie van de Interceptor. Daar hebben ze de afgelopen paar jaar al 24 stuks van omgebouwd. Hun nieuwe project kun je zien op de foto’s, de Range Rover Chieftain.

In tegenstelling tot wat je zou denken, staat de Chieftain op een ander chassis dan de originele Range Rover, namelijk die van de derde generatie Discovery. Die generatie Discovery is een bijzondere auto omdat deze een zelfdragend chassis én een ladderchassis heeft. Jensen heeft voor de Chieftain enkel het ladderchassis gebruikt en het met 345 mm ingekort. Vervolgens werd het koetswerk van een Range Rover erop gezet. Ook het interieur komt van een eerste generatie Range Rover, alleen is het opnieuw bekleed en voorzien van nieuwe elektronica en meer gadgets.

Dan de motor. Ze hebben zich niet ingehouden bij Jensen. Uiteraard ligt er een V8 van General Motors in. Het is de 6.2 liter grote ‘LSA’ met supercharger uit de Cadillac CTS-V. Het vermogen bedraagt een gezonde 565 pk en het koppel is een boomomwortelende 750 Nm. Het vermogen wordt via een nieuwe transmissie overgebracht op alle vier de wielen, uiteraard. Nadelen? Het gewicht (meer dan 2.300 kilogram) is een tikje aan de hoge kant, evenals de prijs (zo’n 250.000 pond).

Met dank aan @Sketcher voor de tip!