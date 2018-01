F1 promotor verafschuwt plannen Liberty Media

Die vrijdagsessies zijn gezellig.. toch?

Liberty Media houdt van geld (wie niet?) en hoe verdien je geld? Gewoon dingen schrappen die geld kosten, zoals de F1 trainingssessie op vrijdag. Wie komt daar nou op af? Nou, best wel een hoop volk, zegt een promotor van de Canadese Grand Prix. Francois Dumontier is het namelijk sterk oneens met de plannen van Liberty Media. “Fans komen in massale aantallen naar Montreal op de vrijdag, ik kan me niet voorstellen dat het F1 weekend maar twee dagen duurt”. Dit geldt niet alleen voor Montreal, zegt hij, ook voor de GP van Australië en wat andere plekken. Het schrappen van de vrijdag zou bovendien betekenen dat er geen goedkope manier meer zal zijn om het F1-circus van dichtbij mee te kunnen maken.

Eerder werd al bekend dat Liberty Media aanpassingen wil doen aan de F1, inclusief het schrappen van de trainingssessie op vrijdag. Een dezer dagen praten de bazen van Liberty Media en de bazen van F1-teams over de toekomst van de sport. Naast de vergadering met teambazen vindt er ook een vergadering plaats waarbij alle 21 promoters van de F1 aanwezig zijn. Tijdens het Ecclestone-tijdperk heeft Francois een dergelijke vergadering nooit meegemaakt, hierover is hij dan ook erg enthousiast.

Binnenkort moet bekend worden welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het einde van de vrijdagsessie is dus nog niet definitief en wie weet kan Francois de jongens op een andere gedachte brengen. Wellicht zwichten ze voor een heerlijk patatje met jus, of anders een stevige bodycheck.

Liberty Media doet de dingen anders dan Bernie dat deed en over het algemeen ziet Francois dit als een verademing voor de sport. Net als ongeveer iedereen die een beetje houdt van autosport, behalve Niki Lauda. Maar van die vrijdag blijf je af!!!!