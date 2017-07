Dit is de nieuwste raceauto van Aston Martin

Lekker compact, deze racy Aston.

Dit weekend vindt de Red Bull Soapbox Race plaats in Londen. Aston Martin is, gezien het partnerschap met de energiedrankjesfabrikant, ook van de partij en speciaal voor deze gelegenheid hebben ze een bijzondere racer gemaakt. Het is een miniatuur van de V8 Vantage GTE.

Het is niet alleen show. De Britten zullen daadwerkelijk deelnemen aan de race. Achter het stuur zal Alex Summers plaatsnemen. Summers is hoofd prototype ontwikkelingen bij Aston Martin. Ook Le Mans-rijders Darren Turner en Jonny Adam zullen aanwezig zijn. De race zal in het Verenigd Koninkrijk op televisiekanaal Dave worden uitgezonden.

Het Alexandra Palace in de Britse hoofdstad is dit weekend decor van het evenement. Een speciaal parcours, genaamd 24 Seconds of Le Ally Pally, zal worden afgelegd door de deelnemers. Red Bull heeft al meer dan 100 Soapbox Races georganiseerd over heel de wereld. De eerste race was in 2000 te Brussel.