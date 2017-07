Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2017

Weten de Red Bullers op de Red Bull Ring een goede positie veilig te stellen?

Het belooft een spannende kwalificatie worden. Renault voorzag verbeteringen voor de auto van Max Verstappen en tot dusver heeft de 19-jarige coureur nog geen problemen ondervonden. In de derde vrije training reed de Nederlander een tijd van 1:05:784, goed voor een vijfde plek. Als Max goed zijn best doet heeft hij in elk geval één belangrijke concurrent achter zich. De versnellingsbak van de auto van Lewis Hamilton is vervangen. Daarom heeft de coureur een gridpenalty. In het gunstigste geval start de Brit morgen vanaf P6. De kwalificatie zal droog verlopen. Met 29 graden is de temperatuur zomers in Spielberg. Het is wel bewolkt, maar van regen is nog geen sprake. Dat zal morgen anders zijn. De tribune ziet oranje, er zijn veel Nederlandse fans aanwezig om onder andere Verstappen in actie te zien.

Q1

En we zijn los. Ferrari en Bottas komen naar buiten op supersofts, de rest op ultrasoft banden. Haas-rijders Magnussen en Grosjean pakken meteen de leiding. Vettel is met zijn eerste ronde goed voor een derde plek. Gorsjean is iets te enthousiast, want niet veel later schiet hij van de baan. Zonder schade weet de Fransman uit de grindbak te rijden om zijn kwalificatie te vervolgen. Kort daarna zet Vettel de snelste tijd neer. Dan problemen voor Magnussen. De wielophanging van zijn auto is gebroken. Mogelijk ging hij te hard over de curbs bij het uitkomen van de bocht. Verstappen en Ricciardo doen het aardig. De Nederlander doet P3, achter Vettel. Lewis Hamilton en Ricciardo staan op vier. Hamilton reed kort daarvoor de snelste tijd en veroverde de plek van de Ferrari-rijder. Max moet dan zijn derde plek afstaan aan Bottas. De Mercedes-rijder pikt zijn plaats in met een betere tijd. In de laatste minuten vliegt Kimi Raikkonen over de baan. Hij stelt P2 veilig, achter Hamilton en voor collega Vettel. Verstappen zakt verder weg naar P6. Dan zit Q1 erop. Palmer, Magnussen, Ericsson, Stroll en Wehrlein gaan niet door naar Q2.

Q2

Hamilton start Q2 op supersofts en zet meteen een indrukwekkende tijd van 1:04:800 neer. Vettel volgt met 1:04:823. Bottas verbetert zijn collega met een nog betere tijd. Met 1:04:640 op ultrasofts staat hij nu op P1. Raikkonen weet nog niet onder een tijd van 1:05 te komen. Magnussen staat in de pit en zal ook niet meer in actie komen. Zijn auto kan niet op tijd gerepareerd worden. Verstappen zet met 1:04:948 zijn eerste tijd van Q2 neer, goed voor P4. Grosjean maakt een foutje en in de laatste bocht schiet hij van de baan. Geen gevolgen voor de auto en hij hervat zijn kwali op het rechte stuk. Verstappen begeeft zich in de laatste minuten in de pit en komt niet meer naar buiten, wachtende op Q3. In de laatste seconden stelt Esteban Ocon zijn plek veilig. Hulkenberg deed ook een goede ronde, maar net niet genoeg voor een plek bij de laatste 10. Hulkenberg, Alonso, Vandoorne, Kvyat en Magnussen schoppen het niet tot Q3.

Q3

Verstappen is helemaal klaar voor Q3, want zodra de lichten op groen gaan komt de Nederlander naar buiten op ultrasofts. Bottas pakt voorlopig de snelste tijd met 1:04:251. Daarna volgen Vettel, Hamilton, Ricciardo en Verstappen. In de herhaling zien we Max een foutje maken, wat zijn langzamere tijd verklaart. Hij weet zijn tijd niet te verbeteren blijft op P6 staan. Het schuddende hoofd van de Nederlander laat zien dat hij gefrustreerd is. In de slotfase komt de gele vlag naar buiten. De auto van Grosjean valt stil. Dit is balen voor iedereen, want tijden kunnen nu niet meer worden verbeterd. Dan op het allerlaatste moment vlieg Max Verstappen met hoge snelheid van de baan (video). Het maakt niet meer uit, de kwalificatie zit erop.

1. Bottas

2. Vettel

3. Hamilton (start op P8)

4. Raikkonen

5. Ricciardo

6. Verstappen

7. Grosjean

8. Perez

9. Ocon

10. Sainz

11. Hulkenberg

12. Alonso

13. Vandoorne

14. Kvyat

15. Magnussen

16. Palmer

17. Massa

18. Stroll

19. Ericsson

20. Wehrlein

