Special: Citroen C6

Onderschatting komt voor in vele vormen. De C6 is de ergste soort.

Er is een verschil tussen wat de mensen denken wat ze willen en wat ze daadwerkelijk willen. Zo dachten we in de jaren ’90 dat we graag Australian- en Cavello trainingspakken droegen om te luisteren naar (Happy) Hardcore. Dit kan natuurlijk nooit vrijwillig gekozen worden. Luister er nu maar eens naar. Omdat de maatschappij het zegt, doen we eraan mee. Voor een hele generatie jaren ’90 pubers die luisterden naar DJ Paul Elstak, Party Animals en Critical Mass: gefeliciteerd. Je hebt Soundgarden, The Black Crowes en Oasis gemist.

Hiermee willen we overigens niet concluderen dat de Audi A6, BMW 5 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse slechte auto’s zijn. Ze hebben absoluut hun kwaliteiten. Maar ondanks dat er voor de ware merk-idolaat enorme verschillen zijn, valt dat eigenlijk heel erg mee. Het zijn allemaal heel verstandige, deugdelijke en verantwoorde keuzes. Goede restwaarde, fijne materialen en de buurman weet dat je het goed voor elkaar hebt. Dat laatste ontkennen we natuurlijk ten stelligste, maar premium zit voor een groot gedeelte tussen je oren. En die van de buurman, uiteraard.

Wat die drie Duitsers ook met elkaar gemeen hebben: ze zijn kaal uitgerust, stug afgeveerd en de stoelen zijn veel te hard. Ook mis je iets als sfeer. Voor 70 mille verwacht je in een luxe lounge te zitten, niet in de wachtkamer van een Oostenrijkse tandartspraktijk. Zoals gebruikelijk heeft de kopende doelgroep de Citroen C6 totaal over het hoofd gezien. En ja, we geven de doelgroep graag de schuld, want met de auto was eigenlijk niet zo veel mis.

Die laatste zin behoeft wat toelichting. Met de C6 was weliswaar niet heel veel mis, maar met Citroen wel. Want het ging al faliekant fout bij de geboorte van de Citroen C6. Dat is opmerkelijk, want juist het behouden van de bloedlijn was wel aan Citroen besteed. Om te beginnen, de stamboom van de C6 is bijzonder indrukwekkend. Je zou kunnen zeggen dat het begon bij de Traction Avant (of nog eerder, de Rosalie), maar de echte blauwdruk van de C6 wordt bepaald door de Citroen DS. Het is bijna onmogelijk om de impact van de DS te onderschatten. In plaats van allerlei voorbeelden te geven die te vaak herhaald zijn heb je aan het volgende feit voldoende. In Autostadt, het automuseum van Volkswagen, staat een Citroen DS. Zet hebben nooit iets gebouwd wat er in de verste verte op leek, maar ze erkennen de iconische status. De DS was ook een commercieel succes, er werden er er 1,330,755 van gebouwd.

De Citroen DS krijgt een opvolger in de vorm van de Citroen CX in 1974. Inderdaad, de DS zou nog een jaartje gebouwd worden. De CX is wederom een stronteigenwijze berline met pneumatische vering. Normaliter is het een hele taak om een legende op te volgen, maar de CX doet het uitstekend. In 16 jaar tijd zijn er zo’n 1.200.000 exemplaren van verkocht. Het aantal uitvoeringen dat je kan krijgen is enorm: kale instappers, luxe Prestiges, sportieve GTI’s en uitstekende diesels. De CX zou tot 1991 in productie blijven.

Er was dus weer een beetje overlap, want de opvolger van de CX stond toen al twee jaar in de showrooms. Deze Citroen XM was een moderne interpretatie van de CX. Werd die laatste nog door Robert Opron getekend, voor de XM was Nuccio Bertone verantwoordelijk. Volgens sommigen was de CX de laatste échte Citroen, want de XM deelde veel techniek met de Peugeot 605. Op de vering na, uiteraard. Bij de XM kwam de sleet erin qua verkopen, want in 11 jaar tijd zijn er 330.405 van gebouwd.

In tegenstelling tot voorgaande keren is er geen overlap met de opvolger. Sterker nog, er komt helemaal geen opvolger. Citroen stelt dat de opvolger van de Xantia, de C5, dermate gegroeid is dat deze automatisch de XM opvolgt. Niet dat de C5 niet goed genoeg was, maar het was overduidelijk een compactere auto dan de XM. De C5 was ook veel minder uitgesproken. Het is niet aardig om te zeggen, maar de C5 was een niet zo fraai muurbloempje.

In 1999 toonde Citroen de C6 Lignage Concept. Achteraf gezien kunnen we concluderen dat Citroen van plan was de XM een waardige opvolger te geven. In 1999 zegt Citroen dan de C6 Lignage er vooral is om aan te tonen dat het Franse merk het nog niet verleerd is. In de jaren ’90 heeft Citroën de grootste moeite om de ware Citrofielen te overtuigen. De Saxo, Xsara, Xantia en Evasion zijn veel te ingetogen en ‘normaal’ voor een Citroën.

Veel details aan de Lignage zijn typisch voor een conceptcar. Die enorm lange glaspartij. Deze is dermate lang dat het tot de achterlichten reikt, in hun eigen recht bijzondere ornamenten. De concave achterruit, enorme frontovergang, spitse neus en korte kont. Allemaal overduidelijk elementen die we enkel en alleen zien bij conceptauto’s. Deze auto gaat er niet niet komen.

Ondanks dat de E-segment sedan van niet-premium afkomst het lastig had rond de millenniumwisseling, waren er toch een paar merken die het probeerden. Lancia kwam met de Thesis en Renault met de Vel Satis (en Avantime). Renault was in die tijd sowieso bezig met een heuse opleving. Niet alleen met die tee range-toppers, maar ook met de modale Laguna, Mégane, Modus, Scénic en Espace kreeg Renault veelal ‘Het Citroen van de 21e eeuw” toebedeeld. Citroen sloeg sportief toe. De Lignage concept werd iets bijgepunt, maar in grote lijnen was het productiemodel gelijk aan de concept. De C6 was geboren.

De Citroen C6 was in alles een waardige opvolger van de grote Citroens van weleer. Statig en majestueus, zonder protserig te zijn. Ondanks dat het een bijzonder grote automobiel was, was het geen prototype ‘dikke bak’. Uiteraard was de piece de résistance het onderstel, genaamd Hydroactive 3. Het was een hydropneumatische setup met elektronisch geregelde veren en dempers. De enige benzinemotor was een oude bekende: de 2.9 V6 met 24 kleppen, goed voor dik 210 pk. Deze motor werd gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Prijstechnisch was deze auto gelijk aan een BMW 530i. Maar de prestaties bleven wat achter, met name op de sprint. Die wist de benzine-C6 nét binnen tien seconden te slechten.

Ook komt er een kleinere diesel beschikbaar, een 2.2 HDI. Wederom een typisch Franse diesel: soepel en smeuïg. Deze werd gekoppeld aan een handbak. Dit moet toegelicht worden. Dit is namelijk wat Fransen doen zonder dat ze er zelf invloed op hebben. Zo kan het zijn dat een Franse man na een monogaam huwelijk van 20 jaar ineens twee maîtresses (niet voor niets een Frans woord) erbij neemt. Via dezelfde logica hebben Franse ingenieurs de neiging om af en toe ergens een handbak in te monteren. Het overkomt ze gewoon. Maar die viercilinder diesel moet je eigenlijk vergeten.

Want de betere CFO met smaak koos voor de V6 HDI. Dit was de topmotor uit de samenwerking van PSA en Ford. Diverse 1.6, 2.0 en 2.2 diesels werden gebouwd. Kroon op het werk was de V6. Deze 2720 cc metende V6 leverde 207 pk en nog belangrijker: 440 Nm bij slechts 1.900 toeren. Het was geen acceleratiemonster getuige de bijna 9 seconden die je nodig had om de standaardsprint uit te voeren. Neen, bij de C6 ging het om gedistingeerd zoeven. Haasten doe je maar in een 5 Serie. De C6 is voor mensen die gewoon op tijd vertrekken. Dat wil niet zeggen dat het een langzame auto is. Op de Autobahn kon je prima meekomen, mede dankzij de topsnelheid van 230 kn/u.

Maar die snelheid wilde je niet rijden met een C6. Niet omdat de auto instabieler was dan een Libanees minderheidskabinet, maar omdat de auto op 70% van zijn kunnen het beste was. Dan was de geluidsproductie minimaal, het comfort optimaal en het verbruik gunstig genoeg om enorme lappen asfalt te verslinden. Een BMW M5 of Audi RS6 zijn hopeloos. Ja, je kan de 300 km/u aantikken (zonder begrenzer en met weinig verkeer), maar het verbruik ligt dusdanig hoog dat je over 1.000 km toch minimaal 4 keer moet tanken. In die tijd heeft de C6 met V6 diesel de Duitse Ubersportlers al gedegradeerd tot sprinters.

Dat verslinden van kilometers gebeurt in een oase van rust. De majestueuze stoelen waren zetels. Het zachte leer was waar leder, iets losjes eroverheen gedrapeerd, in plaats van op zijn Duits zo strak mogelijk. De houtafwerking was bijzonder. De kaartenvakjes, ehh, vakken, waren complete houten deuren. Als het gaat om look and feel zat je prinsheerlijk in de C6. Laten we niet vergeten dat ruimte een enorme luxe is. In vliegtuigen betaal je er extra veel voor om je benen goed kwijt te kunnen. In de C6 hoefde je geen lange variant te kiezen. Dankzij de 2,90 (!) meter lange wielbasis was het de ideale auto voor hoogwaardigheidsbekleders met chauffeur.

Enige dissonant was het arsenaal aan knopjes in de middenconsole. BMW (iDrive) en Audi (MMi) hadden net hun infotainment bediening aangepast met een centrale knop. Bij Citroen nog niet. Het was voor de Fransen ook wennen dat een van hun auto’s zo vol met opties aangekleed kon worden. Full-map navigatie, JBL geluidsinstallatie, lane-departure warning en zelfs een Heads Up Display. Dat laatste was overigens uit het oogpunt van veiligheid gekozen. Zo kon de bestuurder alle relevante informatie bekijken zonder de ogen van de weg te halen.

Ook op het gebied van veiligheid stond de C6 zijn mannetje. Uiteraard waren er overal airbags te vinden en haalde de auto fluitend 5 sterren bij de EuroNCAP. Opmerkelijk was dat de C6 ook dacht aan het geen je aan kon rijden. De motorkap was dusdanig geconstrueerd dat deze omhoog ging wanneer er een aanrijding met een persoon plaats vond. Hoe attent. Met die feature was het de eerste auto ooit die de maximale score van 4 sterren haalde in de crashtests met voetgangers.

In 2009 achtte Citroen het tijd om het motorenaanbod onder de loep te nemen. De 3.0 benzine werd geschrapt, logischerwijs en de 2.7 V6 diesel eveneens. De benzinevariant kreeg geen vervanger, de diesel wel. En wat voor eentje. Een 3.0 V6 biturbo met maar liefst 241 pk. Gek genoeg ging de C6 niet eens zo veel sneller naar de 100. Het waren voornamelijk de tussenacceleraties die profiteerden van 300cc extra.

Overigens zijn er maar weinigen geweest die van de nieuwe motor hebben genoten. Dat de C6 geen verkooptopper zou worden, stond vast. Maar dat men de auto zo links zou laten liggen, was schrijnend. In de laatste paar jaar van zijn bestaand werden er jaarlijks zo’n 1.000 stuks van gebouwd en verkocht. Wereldwijd. Dat is zelfs voor een avantgardistische Franse limousine erg weinig. Dat de auto een minimale facelift krijgt lijkt niemand uit te maken.

In december van 2012 vind PSA het welletjes. Ze hebben het geprobeerd, maar commercieel gezien was de auto een enorme flop. Ooit was Citroen van plan om 20.000 stuks op jaarbasis te bouwen. De C6 is 7 jaar in productie geweest en een eenvoudige rekensom leert ons dat het totaal aantal op zo’n 140.000 zou moeten uitkomen. Dat werd niet gehaald. De helft dan? Ook niet. Ga er even voor zitten, want het is bijna schandalig: 23.384 keer werd er een C6 gebouwd. Dat is inclusief dealerdemo’s, overheidsauto’s en taxi’s (jazeker!). Van de Mercedes G-Klasse werd alleen dit jaar al het dubbele van verkocht.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat de Citroen C6 verstoken zou blijven van een opvolger. Het Franse merk had het al lastig genoeg om de C4 en C5 aan de straatstenen kwijt te raken. Een modale Franse middenklasser was vroeger het beste wat je kon overkomen, tegenwoordig zijn de smaken anders. Iedereen is tegenwoordig heel erg uniek, met allemaal bijzonder specifieke wensen. Lees: iedereen wil een premium crossover. Dat de Citroen C6 geen opvolger heeft gekregen is overigens niet helemaal waar. Er worden namelijk sinds vorig jaar (2016) weer Citroens C6 gebouwd, speciaal voor de Chinese markt. Het is typisch een troosteloos stuk blik met een C6 badge erop. Gewoon een grote sedan waar met talent elke vorm van joi-de-vivre uit is geslagen.

In dit licht bekeken is het verwonderlijk dat Citroen niet meer heeft gedaan met de C6. In 2009 lanceerde het merk namelijk de DS3. De eerste twee letters staan inderdaad voor de naam van de voorvader van de C6. De DS3 was ook een bijzondere, excentrieke en bovenal overduidelijk een Franse auto. Naar het schijnt werd een halve kilo Camembert in het handschoenenvakje geplaatst bij aflevering, alhoewel dat ook verzonnen kan zijn. De DS-lijn werd uitgebreid met de DS5 en later DS4. Allemaal gebrouwen volgens eenzelfde recept. Citroen had gewoon de naam moeten veranderen naar DS6. Premium, hip, cool en toevallig een Citroen C6.

Het idee om de DS lijn te koppelen aan een allesoverheersende Franse sedan (uiteraard een hatchback, het is Frans) is overigens bij Citroen blijven hangen. Denk aan de DS9 concept, een auto waarvan Citroen 5 jaar geleden heeft bevestigd dat ‘ie in productie gaat. We kunnen hem dus nu elk moment verwachten. Dat is logisch, want het zit gewoon in hun DNA. Een Citroen is gestrekt, comfortabel, een beetje vreemd maar wel lekker.

En daar wringt de schoen een beetje, want de markt lijkt niet warm te lopen voor vreemde maar fijne auto’s. Ondanks dat we in een grote sedan veel comfort willen, moet dat aangeboden worden als sportief, dynamisch en atletisch. We willen kerbstones zien in de folder, geen lachende, grijzende heren met alle tijd van de wereld. De Citroen C6 is daar het rijdende bewijs van. Laten we blij zijn dat fabrikanten zo af en toe iets in productie nemen dat volkomen voldoet aan de merkwaarden, maar commercieel gezien weinig perspectief bieden. De Citroen C6 is namelijk een rijdende reclamezuil van het Franse merk om te laten zien waartoe het tot in staat is. Iets dat bijna geen enkele andere fabrikant kan kopiëren: waar karakter.