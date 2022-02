Dit is de allerdikste Renault van Marktplaats

Althans, in de beleving van ondergetekende is dit de allerdikste Renault van Marktplaats. In elk geval kunnen we het over eens zijn dat het een heel bijzondere Renault is.

Renault is heus niet alleen dat gezapige huis- tuin en keukenmerk, bekend van de Twingo en de 19. Nee, de Fransen hebben in de loop der jaren heel wat diks op de wereld gezet. Neem de Renault 5 Turbo, en dan speciaal die met de dikke bips, bijvoorbeeld. Of de Saffrane Baccara Biturbo. Of mijn eerste auto, de Clio 1.8 RSi. Vond ik in 1995 heel vet hoor. En nu nog steeds eigenlijk…

Allemaal dikke machines, maar wat mij betreft kan er maar 1 de allerdikste zijn. En dat is deze, de Renault Alpine V6 Turbo. Die je gewoon kunt kopen op Marktplaats.

Een volledig originele Nederlandse Renault

Bijzonder aan het exemplaar dat je kunt bemachtigen via Marktplaats, is dat hij volledig origineel is. Zo is de Alpine getooid in de eerste lak, wat ook weer aangeeft dat hij een schadevrij verleden heeft. In 1987 is hij in Nederland geleverd, dus dat betekent ook dat er een origineel ‘period correct’ kenteken opzit.

Bovendien is de kilometerstand lekker laag, er staan er pas 90.327 op de teller. Volgens de verkoper is het dus een puike investering, maar dat gaan wij hier niet herhalen. Een auto is gemaakt om mee te rijden, zeker deze allerdikste Renault van Marktplaats.











Renault Alpine 2.5 V6 Turbo

Deze Alpine wordt aangedreven door de topmotor uit die tijd, een 2,5 liter V6 Turbo. Die levert 200 pk en daarmee kun je je Renault bijna tot 250 kilometer per uur vooruit torpederen. Ok, tegenwoordig haalt de eerste de beste Megane die waarden bij wijze van spreken, maar in 1987 was het echt rap.

Overigens is deze Renault Alpine een van de allereerste exemplaren ooit gebouwd. Want al werd hij pas in 1987 op kenteken gezet, hij is gemaakt in 1985. Het jaar van de introductie op de Amsterdamse AutoRai dus.

Wil jij de allerdikste Renault van Marktplaats in je bezit krijgen? Dan moet je 24.950 euro meenemen naar de dealer. Welke dat is, zeggen we lekker niet, dat staat namelijk al op de foto’s. Wil je alle andere plaatjes ook zien? Klik dan hier op de advertentie op Marktplaats.

Niet te hard kwijlen hè?

Met dank aan Rachid voor de tip!