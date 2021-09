Jackie Stewart vindt onze Max een onvolwassen blaag

Jazeker. Er is iemand naar voren getreden die durft te zeggen dat onze Max onvolwassen is. En het is ook niet de minste, deze woorden komen namelijk van sir Jackie Stewart. Benieuwd waarom…

Laten we vooropstellen, voor de Formule 1 zijn alle clashes tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen een godsgeschenk. Eindelijk weer spektakel en ook al ben je een neutrale toeschouwer, er is genoeg over de sport te lezen. En te schrijven.

Voor de fans van respectievelijk Max en Lewis is het nog veel mooier. Want nu kun je ook nog eens gepassioneerd over de Formule 1 lezen en schrijven. Zeker als je ziet wat Jackie Stewart heeft gezegd. Hij vindt onze Max onvolwassen.

En dat is nog maar het begin.

Max luistert naar niemand

In een gesprek met de Daily Mail haalt Stewart keihard uit naar Max. Dat deed hij naar aanleiding van de crash tussen Max en Lewis op Monza. De 82-jarige oud-wereldkampioen is namelijk van mening dat het 100% de schuld van Max was. Al was dat niet eens het ergste.

Dat was volgens Stewart dat Max niet ging kijken hoe het met Lewis was. Vooral het feit dat hij lang in zijn auto bleef zitten en dat kon er volgens Jackie op wijzen dat er iets mis was met Lewis.

‘Max moet volwassen worden, alleen gaat hij naar niemand luisteren’, zei de excentrieke Schot. Hij zou willen dat teambaas Christian Horner of anders Helmut Marko eens ingrijpt. Stewart vindt dat Max hierdoor nog lang geen groot kampioen is, ook al staat hij bovenaan in de stand om het kampioenschap.

Eeuhm, Silverstone, Jackie?

En dan nu even een klein stukje objectieve journalistiek van de bovenste plank van onze kant.

Beste meneer Stewart, Is het u niet opgevallen dat Lewis uit alle macht probeerde om weg te rijden met de auto van Max bovenop hem?

Dat lukt niet als je bewusteloos bent, je auto in zijn achteruit zetten en dan gecontroleerd weg proberen te komen. Het enige dat misschien niet goed was aan Lewis, is dat hij dat probeerde terwijl zijn concurrent achter zijn auto langsliep.

En dan is het nog het gevalletje ‘pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’ (sorry Lewis, da’s gewoon een spreekwoord hier). Kunnen we allemaal het uitbundige juichen van Hamilton nog herinneren in Silverstone? Waar Max door de schuld van Lewis tijdens de ceremonie in het ziekenhuis lag?

Ik bedoel maar.

Laten we er maar vanuit gaan dat het huis van sir Jackie Stewart vlak naast een snelweg ligt. Dan begrijpen we tenminste waarom hij bepaalde dingen vergeet…