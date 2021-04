Renault 5 automaat is rijdende tijdmachine - Autoblog.nl

Deze Renault 5 automaat is de perfecte auto voor je verzameling.

Het gekke van auto’s is dat ze zo vertrouwd kunnen zijn. Ergens herinner je de vormen, geuren en geluiden van zijn wagen. Het gekke is, omdat er zoveel auto’s zijn die je niet meer ziet, vergeet je ze min of meer. Daarom werden we heel erg blij van het zien van de advertentie van de Renault 5 automaat op Marktplaats.

De Renault 5 is een verre voorvader van de huidige Clio die je tegenwoordig in de showrooms ziet staan. In principe is het ook helemaal geen bijzondere auto. Er zijn er namelijk miljoenen van verkocht en ook in Nederland was het een populaire auto.

Renault 5 Automaat

Heel af en toe zie je nog een Renault 5 GT Turbo of een andere sportieve uitvoering die door de liefhebbers in goede staat wordt gehouden. Maar dat maakt deze occasion zo leuk, want alles is namelijk lekker eenvoudig en origineel. Het is een Renault 5 Automaat en niet zo maar eentje. Het witte exemplaar is namelijk voorzien van een heus zonnedak. Tegenwoordig willen we allemaal een ‘PANO’, maar deze heeft een dakje dat je echt open kunt vouwen.

















Verder zijn de gesloten velgen van deze Renault 5 automaat natuurlijk geweldig. Niet zo sportief als bij een Jaguar XJ220 of zo chic als een Mercedes Maybach. Maar hey: het geeft de auto wel wat smoel. De oranje knipperlichten zijn een lange tijd oubollig geweest. Maar net als de meeste hits van Captain Jack, Höllenboer en Reel 2 Real is oubollig het nieuwe cool.

















Bruin interieur

Dit zeer fraai geconserveerde exemplaar heeft een bruingrijs interieur. De auto komt uit 1985 en is dus net zo jong als Cristiano Ronaldo. Of deze Renault 5 automaat ook in zo’n goede conditie is, weten we niet. Wel is de Renault 5 ietsje goedokoper. Deze rijdende tijdmachine staat voor 5.950 euro te koop, namelijk. Interesse? Check hier de Renault 5 adverentie op Marktplaats.